"Россия выдвигает свои требования": Каллас заявила, что США уже полтора года подталкивают Украину к капитуляции

Американская сторона на протяжении последних полутора лет пытается склонить Украину к капитуляции на условиях российского диктатора Владимира Путина. Однако выстоять под давлением Киеву помогла поддержка европейских партнеров.

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Об этом в Европарламенте заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Она подчеркнула, что Европа должна выдвигать собственные требования к стране-агрессору на мирных переговорах, чтобы обеспечить справедливый и прочный мир.

Позиция Каллас

"Хотя американские переговорщики уже полтора года пытаются подтолкнуть Украину к капитуляции, причина, по которой Украина не капитулировала на условиях Путина, заключается в том, что Европа поддерживала Украину", – подчеркнула Каллас.

Высокопоставленная чиновница подчеркнула, что европейские страны должны и в дальнейшем помогать Украине, поскольку альтернативы такой поддержке нет. Она также напомнила, что еще в феврале 2026 года представила главам МИД стран ЕС амбициозный план участия Европы в мирных переговорах.

"Если Россия выдвигает свои максимальные требования и запросы, мы также должны выложить на стол наши максимальные требования, чтобы, так сказать, сбалансировать эти переговоры", – убеждена она.

По словам Каллас, Россия стремится добиться отмены санкций, однако решения об ограничительных мерах относятся к полномочиям Европы. Поэтому, отметила она, ЕС должен быть непосредственным участником мирных переговоров и четко обозначить свои требования к Москве.

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Дипломат подчеркнула, что любые уступки не могут быть безусловными, ведь целью переговоров является не только прекращение войны, но и достижение справедливого и устойчивого мира.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Каллас подчеркивала, что решение Украины возобновить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам оправдано, ведь такие атаки могут ограничить нефтяные доходы страны-агрессора, которые она использует для финансирования войны. Она считает, что для прекращения боевых действий необходимо усиливать давление на Москву, а не заставлять Киев идти на уступки.

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