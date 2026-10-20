"Россия выдвигает свои требования": Каллас заявила, что США уже полтора года подталкивают Украину к капитуляции

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинца"Будет тяжело, но мы выживем": Селезнев назвал болевую точку военной машины Путина"Будет тяжело, но мы выживем": Селезнев назвал болевую точку военной машины Путина"Ведётся работа": в Кремле сделали заявление об Олешках и мирных переговорах с Украиной"Ведётся работа": в Кремле сделали заявление об Олешках и мирных переговорах с Украинойкраинцев предупредили о резком росте цен на бензинУкраинцев предупредили о резком росте цен на бензин: чего ожидать от АЗСИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – Фьюри"Карлик из России. Ему тут не место": чемпион мира эпично унизил Гассиева"Карлик из России. Ему тут не место": чемпион мира эпично унизил Гассиева"Бспрецедентный риск". Усик – Фьюри 3: искусственный интеллект назвал победителя боя"Бспрецедентный риск". Усик – Фьюри 3: искусственный интеллект назвал победителя бояИллюстрация. Финансовый гороскоп5 знаков зодиака, которым суждено добиться значительного финансового успеха в начале 2027 годуВ Киеве обломки дронов упали на здания медучреждений в нескольких районах: есть повреждения и пострадавшие. ВидеоВ Киеве обломки дронов упали на здания медучреждений в нескольких районах: есть повреждения и пострадавшие. Видео

"Россия выдвигает свои требования": Каллас заявила, что США уже полтора года подталкивают Украину к капитуляции

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 мин
42
"Россия выдвигает свои требования": Каллас заявила, что США уже полтора года подталкивают Украину к капитуляции
Кая Каллас

Американская сторона на протяжении последних полутора лет пытается склонить Украину к капитуляции на условиях российского диктатора Владимира Путина. Однако выстоять под давлением Киеву помогла поддержка европейских партнеров.

Об этом в Европарламенте заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Она подчеркнула, что Европа должна выдвигать собственные требования к стране-агрессору на мирных переговорах, чтобы обеспечить справедливый и прочный мир.

Позиция Каллас

"Хотя американские переговорщики уже полтора года пытаются подтолкнуть Украину к капитуляции, причина, по которой Украина не капитулировала на условиях Путина, заключается в том, что Европа поддерживала Украину", – подчеркнула Каллас.

Читайте также
Роман ПрядунРоман Прядун
68,4 т.
Основные итоги саммита ЕС: хватит ли Европе денег и оружия для Украины и готова ли она противостоять Трампу? Интервью с Огрызко
68,4 т.
Основные итоги саммита ЕС: хватит ли Европе денег и оружия для Украины и готова ли она противостоять Трампу? Интервью с Огрызко
Джон СмитДжон Смит
19,6 т.
Чем обернулась для президента США игра против Украины
19,6 т.
Чем обернулась для президента США игра против Украины
Александр КиршАлександр Кирш
14,9 т.
РФ и США официально предложили Украине заменить президента, не заморачиваясь насчет выборов?
14,9 т.
РФ и США официально предложили Украине заменить президента, не заморачиваясь насчет выборов?

Высокопоставленная чиновница подчеркнула, что европейские страны должны и в дальнейшем помогать Украине, поскольку альтернативы такой поддержке нет. Она также напомнила, что еще в феврале 2026 года представила главам МИД стран ЕС амбициозный план участия Европы в мирных переговорах.

"Если Россия выдвигает свои максимальные требования и запросы, мы также должны выложить на стол наши максимальные требования, чтобы, так сказать, сбалансировать эти переговоры", – убеждена она.

По словам Каллас, Россия стремится добиться отмены санкций, однако решения об ограничительных мерах относятся к полномочиям Европы. Поэтому, отметила она, ЕС должен быть непосредственным участником мирных переговоров и четко обозначить свои требования к Москве.

Дипломат подчеркнула, что любые уступки не могут быть безусловными, ведь целью переговоров является не только прекращение войны, но и достижение справедливого и устойчивого мира.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Каллас подчеркивала, что решение Украины возобновить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам оправдано, ведь такие атаки могут ограничить нефтяные доходы страны-агрессора, которые она использует для финансирования войны. Она считает, что для прекращения боевых действий необходимо усиливать давление на Москву, а не заставлять Киев идти на уступки.

Похожие темы
Война в УкраинеполитикаРоссияУкраинаСШАЕвропаЕвропейский Союз (ЕС)Помощь ВСУКая КалласКая Каллас
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники