Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение года Россия отказывалась от всех предложений о прекращении огня и деэскалации войны. Он также сообщил о договоренностях с партнерами по новым пакетам военной поддержки Украины.

Видео дня

Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами в Берлине после заседания Коалиции желающих. Видео пресс-конференции опубликовали на официальном YouTube-канале Офиса президента Украины.

Зеленский подчеркнул, что Москва отклоняла предложения о снижении напряженности в энергетической сфере, Черном море и других форматах прекращения огня. "На все в России ответили одно – отказались", – сказал президент.

Позиция Москвы

По словам Зеленского, в течение года разные международные партнеры пытались договориться с Россией о деэскалации. Однако Путин отклонил все такие предложения.

Речь шла, в частности, о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, деэскалации в Черном море и других возможных форматах прекращения огня.

Президент также обратил внимание на продолжение российских атак по украинским городам. По его словам, только во время атаки в день его выступления были десятки раненых и погибшие.

РЕКЛАМА

Во время встречи в Берлине стороны обсудили пять основных направлений дальнейшего сотрудничества. Первым приоритетом Зеленский назвал защиту украинских городов, энергетики и логистики, в частности мостов.

Помощь партнеров

Президент сообщил, что союзники согласились усилить защиту Украины. По его словам, уже есть соответствующие договоренности и готовятся новые пакеты поддержки.

Отдельно обсуждали увеличение количества истребителей F-16 и другой боевой авиации. Украинские самолеты используют, в частности, для перехвата реактивных дронов типа "Шахед".

Главные истории дня

Также Зеленский поднял вопрос развития европейской противоракетной обороны и собственных оборонных возможностей Европы. Он упомянул программу "Фрея", спутниковую связь и другие составляющие, необходимые для самостоятельной защиты европейских стран.

Отдельным результатом переговоров стало решение о дополнительной поддержке Украины в размере 45 млрд евро на следующий год. Зеленский отметил, что Европейская комиссия уже начала соответствующую работу, а теперь важно получить поддержку стран ЕС.

Переговоры с партнерами

Еще одним из пяти направлений стали дипломатические усилия и участие европейских стран в будущих переговорах о завершении войны. По словам Зеленского, к переговорным форматам присоединятся пять европейских стран, Европейский Союз и НАТО.

РЕКЛАМА

На заседании Коалиции желающих присутствовали и представители США – Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Зеленский сообщил, что американская сторона понимает необходимость сильного и скоординированного участия Европы в переговорном процессе.

Президент также заявил о необходимости подготовить четырехстороннюю встречу с участием Украины, Европы, США и России. Ее повестку дня, по его словам, должны совместно разработать и согласовать все стороны.

"Нужно давление. Европа готова к новым санкциям, готова к новым шагам по поддержке Украины, украинского народа. Важно, чтобы Соединенные Штаты Америки влияли на Россию", – подчеркнул глава государства.

РЕКЛАМА

Санкции и гарантии

Среди других результатов встречи Зеленский упомянул о будущем 22-м пакете санкций Европейского Союза. Кроме того, европейские страны планируют вводить новые национальные ограничения против России.

Пятым направлением переговоров стали гарантии безопасности Украины. Президент поблагодарил партнеров, которые поддерживают европейскую и евроатлантическую интеграцию нашего государства.

Зеленский назвал членство Украины в НАТО и Европейском Союзе ключевыми гарантиями безопасности не только для нашей страны, но и для всей Европы.

РЕКЛАМА

По его словам, дальнейшая работа над гарантиями должна предусматривать полную интеграцию Украины в ЕС. Президент призвал ускорить этот процесс и сообщил, что украинская сторона уже предлагает партнерам соответствующие форматы решений.

Он также подчеркнул важность украинского военного опыта, технологий и оборонных возможностей для укрепления безопасности европейских стран.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Зеленский прибыл в Берлин на встречу Коалиции желающих.