"Россия – это огромная машина": Трамп заявил, что Зеленский должен стремиться к завершению войны. Видео

Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме вновь высказался о войне России против Украины и заявил, что президент Владимир Зеленский должен стремиться как можно скорее завершить её путём достижения договорённостей. Он также утверждал, что Россия имеет значительное преимущество в человеческих ресурсах, а боевые действия ежемесячно приводят к гибели тысяч военных.

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О заявлениях американского президента 20 октября сообщили местные СМИ, освещавшие его пресс-конференцию. Трамп подчеркнул, что США и европейские страны потратили значительные средства на поддержку Украины, и заявил, что американские налогоплательщики устали от таких расходов.

Американский президент заявил, что Украина должна сама стремиться к достижению договоренностей, поскольку США и Европа уже потратили на её поддержку огромные средства.

"Мы, пожалуй, предоставили Украине больше денег, чем почти кто-либо другой за все эти годы, — сотни миллиардов долларов. Мы ничего не получили взамен, и американские налогоплательщики уже устали от этого. Мы хотим, чтобы Зеленский заключил соглашение", — сказал Трамп.

Он также предупредил о возможном ухудшении ситуации, если соглашение не будет достигнуто.

"Украина должна сама захотеть заключить соглашение, ведь Соединённые Штаты потратили огромные средства, Европа также потратила огромные средства — и Европа уже устала от этого. Если они не договорится, то, на мой взгляд, ситуация в конечном итоге станет – действительно станет – только хуже", – заявил президент США.

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Отдельно Трамп подчеркнул, что Владимир Зеленский, по его мнению, должен быть заинтересован в прекращении боевых действий.

"Зеленский должен хотеть урегулировать эту войну, и если он этого не захочет, думаю, это будет очень плохо", — сказал он.

Преимущество России

Говоря о соотношении сил, Трамп заявил, что у России значительно больше людских ресурсов, чем у Украины, и она продолжает продвигаться вперед.

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"Россия — огромная страна. Украина — нет. Россияне продолжают продвигаться вперед. У них неограниченный человеческий ресурс", — утверждал американский президент.

Также он рассказал о своём видении начала полномасштабного вторжения России. По словам Трампа, российские танки якобы могли быстро добраться до Украины по бетонной автомагистрали, однако российский генерал выбрал другой маршрут.

"У россиян было тысяча танков, двигавшихся по бетонной автомагистрали. Они оказались бы в Украине за четыре часа, двигаясь с максимальной скоростью танков, которая, если быть точным, составляет 48 миль в час. Ничто не могло их остановить. Война закончилась бы за один день", — заявил Трамп.

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Он раскритиковал решение российского командующего изменить маршрут движения войск.

"И этот очень глупый генерал — я даже не имею представления, кто он такой. Сомневаюсь, что он до сих пор с нами. Сомневаюсь, что он вообще еще жив. Он решил повернуть направо на сельскохозяйственные угодья, а затем налево и двигаться к Киеву, вместо того чтобы оставаться на шоссе – бетонном шоссе, вполне пригодном для движения – где они продвигались очень хорошо", – сказал президент США.

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По его словам, движение по автомагистрали могло бы занять три с половиной – четыре часа, а российские войска в итоге застряли в грязи.

Потери в войне

Трамп также высказался о количестве погибших в результате боевых действий. Он заявил, что ежемесячно гибнут тысячи военных, и поставил под сомнение целесообразность продолжения войны.

"Каждый месяц гибнут тысячи солдат. Это самое безумное, о чём я когда-либо слышал. Ради чего?" — сказал Трамп.

Он добавил, что в результате ударов гибнут и мирные жители, в частности в городах, однако, по его словам, основная часть потерь приходится на военных.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Трамп стремится заставить Украину заключить мирное соглашение с РФ до декабря, чтобы пригласить Путина на саммит G20 в Майами.