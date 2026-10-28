"Россия серьезно настроена на встречу в Абу-Даби": Зеленский раскрыл, какие вопросы будут главными

Президент Украины Владимир Зеленский заявил россияне "серьезно настроены" на встречу в Абу-Даби, которая состоится в начале ноября. В ходе этого раунда переговоров стороны планируют обсудить первые деэскалационные шаги.

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По словам главы государства, главными приоритетами для украинской стороны остаются вопросы безопасности и в целом окончание этой войны. Об этом Зеленский заявил на встрече представителями украинских медиа.

Что известно о настрое России

По словам президента Украины, лидеры Норвегии и Финляндии провели переговоры с российской стороной и передали, что Москва "демонстрирует серьезный настрой на эту встречу".

По итогам предварительных консультаций с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом, а также после их контакта с диктатором РФ, определены ключевые темы для переговоров в ОАЭ.

Чего ждать от новой встречи

Зеленский проинформировал, что на встрече в Абу-Даби хотят обсудить первые шаги по деэскалации, в частности, конкретные меры по снижению напряженности в сфере энергетики и в акватории морей.

Также встреча будет посвящена гуманитарному блоку. Стороны планируют активизировать вопрос обмена военнопленными и их возвращения домой.

Одним из ключевых остается гарнатии безопасности, приоритеты Украины в сфере безопасности, а также обсуждение запросов о гарантиях безопасности как со стороны США и Европы, так и со стороны РФ.

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"Сразу после разговора Стубб и Стере позвонили мне и сказали, что они завершили разговор. В принципе, передали то, что как будто есть ощущение, что россияне серьезно настроены на встречу в Абу-Даби", – отметил Зеленский.

Кто будет представлять Украину

Зеленский прокомментировал вопрос о возможных изменениях в составе переговорной группы. По его словам, пока нет альтернативной группы. Нынешняя делегация работает и знает всех советников по вопросам нацбезопасности других стран, с которыми они проговаривают вопросы дипломатического процесса, гарантий безопасности и экономики.

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"Я всегда открыт, если есть альтернатива людям, занимающимся этим вопросом. В медиа очень часто слушаешь политиков и дипломатов, которые вроде бы знают, как правильно закончить войну. Особенно с большим опытом – 20-30 лет. Я очень открыт, честно. Без иронии. Но то, что они вроде бы "знают", почему-то не очень им помогало, когда они были где-то на должностях", – сказал Зеленский.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о "значительном продвижении" в урегулировании российско-украинской войны. По его словам, американская сторона рассчитывает в ближайшее время организовать личную встречу между диктатором РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 27 октября, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Говорили о войне России против Украины и дипломатических усилиях для ее прекращения.