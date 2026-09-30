Россия разразилась угрозами в адрес НАТО из-за Калининграда. Москва обвинила Североатлантический альянс в намерениях изолировать этот российский анклав от РФ и заявила о готовности "применить весь имеющийся в распоряжении арсенал вооружения" для его защиты.

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Соответствующее уведомление Москва направила НАТО. В Альянсе на угрозы ответили, пишет DW.

Россия угрожает НАТО

Российские пропагандистские госиздания распространили сообщения о том, что Москва заявила о "беспрецедентном росте военной активности" НАТО у западных границ РФ. Российские власти обвинили альянс в проведении учений, в рамках которых, по утверждению Москвы, якобы отрабатываются наступательные действия и сценарии изоляции Калининградской области. В штаб-квартиру НАТО российское посольство в Бельгии направило соответствующее заявление. "Россия располагает необходимыми средствами для отражения возможной агрессии и готова применить весь имеющийся в распоряжении арсенал вооружения для защиты своей территории", – отмечено в нем. В заявлении действия, которые якобы совершает НАТО, названы "авантюристическими и безответственными", они якобы "повышают риск прямого вооруженного столкновения".

В НАТО отреагировали на угрозы

Официальный представитель НАТО Эллисон Харт подтвердила, что Россия направила Альянсу неофициальный документ о якобы нагнетании обстановки в отношении Калининграда, на который представители блока ответили.

В письменном комментарии DW Харт отметила, что в сообщении Москве подчеркивается, что НАТО является исключительно оборонительным альянсом и ни одно из его действий или учений не представляет угрозы для какой-либо части России.

"Мы решительно осуждаем угрозу применения силы, включая любую безответственную ядерную риторику. Мы призываем Россию прекратить свою неспровоцированную войну в Украине", – заявила Гарт.

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Она назвала использование Россией гибридных тактик "признаком отчаяния".

"Но это не заставит нас отказаться от поддержки Украины. У нас есть все необходимое, чтобы защитить каждый дюйм территории стран НАТО и оставаться сильными, готовыми и способными противостоять любой угрозе", – подчеркнула пресс-секретарь.

Между тем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая перед журналистами 29 сентября в Брюсселе, заявил, что "Россия продолжает свою безрассудную кампанию враждебных действий, направленных против НАТО".

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"Она (Россия. – Ред.) пытается ослабить нашу решимость и остановить нашу поддержку Украины. Но ей это не удастся", – подчеркнул Рютте.

Генсек добавил, что альянс намерен "делать для Украины еще больше, а не меньше".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Рютте рассказал, какие варианты реагирования есть у НАТО на гибридные атаки России.

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