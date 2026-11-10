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"Россия будет продвигаться дальше": Зеленский предупредил Европу об угрозах и назвал цель Путина

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 мин
732
"Россия будет продвигаться дальше": Зеленский предупредил Европу об угрозах и назвал цель Путина
Президент во время интервью обозначил два возможных сценария развития событий в случае прекращения поддержки Киева. Источник: Telegram-канал Президента Украины.

Россия не остановится на войне против Украины, если Европа ослабит поддержку Киева, и может перенести агрессию на другие европейские государства. Президент Владимир Зеленский предупредил, что в таком случае Москва усилит гибридные атаки или попытается продвигаться дальше по территории Европы. Сейчас стратегическая цель Владимира Путина – восстановить влияние, которое Советский Союз имел на страны бывшего СССР.

Об этом глава государства сказал в интервью датскому телеканалу DR Nyheder во время визита в Данию. Фрагмент беседы Зеленский опубликовал в официальном Telegram-канале.

Скептическое отношение к помощи Украине не отвечает интересам ни одной европейской страны. Он подчеркнул, что противостояние фактически касается не только Украины, но и всей Европы, поскольку Россия выступает против европейских правил и ценностей.

"С прагматической точки зрения сильная Украина важна и даже необходима. Если европейская помощь прекратится, последствия могут быть только опасными или очень опасными", – отметил Зеленский.

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Президент обозначил два возможных сценария развития событий в случае прекращения поддержки Киева. Первый предполагает усиление российской гибридной войны против европейских государств. Москва уже неоднократно прибегала к подобным действиям в Молдове, Румынии, Болгарии, Германии, а также в странах Северной Европы, в частности в Финляндии и Дании.

"Они начнут делать это массово. Это мягкий сценарий", – предупредил глава государства.

Второй сценарий, который Зеленский назвал очень опасным, предполагает дальнейшее продвижение России в Европу. Украинский президент считает, что Путин стремится восстановить советскую сферу влияния и вернуть контроль над государствами, ранее входившими в состав СССР.

"Путин хочет вернуть СССР и вернуться в СССР. Что это означает? Иметь влияние на страны бывшего СССР, как минимум на государства Балтии и Молдову", – пояснил он.

Зеленский обратил внимание, что речь идет не только о государствах, не входящих в Североатлантический альянс. Страны Балтии являются членами НАТО, поэтому любая российская агрессия против них может вызвать реакцию всего Альянса.

"Это означает, что НАТО придется реагировать. Будут задействованы вся Европа и Соединенные Штаты", – подчеркнул президент.

Отдельно он упомянул об угрозах на море. Россия может попытаться заблокировать Балтийское море по аналогии с тем, как она блокирует Черное море.

Таким образом, глава государства призвал европейских партнеров рассматривать поддержку Украины не только как помощь в отражении российской агрессии, но и как вклад в собственную безопасность.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с российским диктатором Владимиром Путиным для обсуждения завершения войны. Местом переговоров может стать любая точка мира, даже Антарктида, но не Москва.

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