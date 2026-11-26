Россия пожинает последствия своей агрессии
В ноябре беспилотники неоднократно атаковали москву. Для кремля это очередной повод говорить о "терроризме". Но есть принципиальный момент, который российская пропаганда пытается скрыть: Украина ведет оборонительную войну против государства-агрессора и реализует свое неотъемлемое право на самооборону в соответствии с Уставом ООН.
Именно рф начала агрессию, систематически наносит удары по украинским городам, жилым домам, энергетической и другой критической инфраструктуре, убивает мирных жителей и детей. Поэтому юридическая и политическая ответственность за причины и последствия этой войны лежит прежде всего на государстве-агрессоре и его руководстве.
И здесь возникает главный вопрос к Дональду Трампу и его администрации.
Зачем заставлять Украину капитулировать, ослаблять ее оборону и одновременно позволять кремлю продолжать террор?
Каждая попытка лишить Украину средств защиты не останавливает войну. Напротив – она создает для кремля стимул продолжать удары. А когда агрессор продолжает войну, Украина имеет право использовать необходимые и законные средства самообороны, в том числе наносить удары по военным и другим законным целям на территории государства-агрессора.
Поэтому ответственность за то, что война может распространиться на территорию рф, нельзя перекладывать на Украину, которая защищается.
Эту ответственность создал путин.
Война, которую кремль годами представлял как далекую и контролируемую, все чаще становится частью повседневной жизни самой москвы.
И это меняет не только картинку на экране. Меняется поведение людей: ограничения работы аэропортов, эвакуации, проверки, усиление охраны объектов, подготовка к возможным ударам по энергетической инфраструктуре. Российская власть уже вынуждена говорить с населением не только о "победе", но и о том, как пережить последствия войны в собственных городах.
И чем дольше кремль будет продолжать террор, тем выше будет цена для самой рф – материальная, военная и политическая.
Особенно опасно, когда Вашингтон вместо того, чтобы останавливать агрессора, давит на жертву, требуя от нее территориальных уступок и фактического ослабления собственной обороны.
Это не путь к миру.
Это сигнал агрессору, что террор работает.
Но Украина – не Россия. Украинское общество нельзя заставить отказаться от свободы ударами по жилым домам, детям, больницам, энергетике или городам. Террор не сломит украинцев. Он лишь укрепляет их право и волю защищаться.
Поэтому если Кремль хочет прекратить удары, ответ очевиден: он должен прекратить агрессию, вывести свои войска и прекратить террор против Украины.
Не Украина должна капитулировать перед агрессором.
Капитулировать перед правом должен агрессор.
А Трамп и все, кто сегодня пытается навязать Украине капитуляцию, должны остановиться, пока не поздно.
Потому что продолжение этой политики будет означать не мир, а дальнейшую эскалацию. И тогда ответственность будет уже не только за сам факт продолжения войны, но и за ее новые масштабы, новые жертвы и за круг тех, кто сознательно помогал агрессору продолжать ее.
Украина имеет право защищаться. Россия обязана прекратить агрессию. А мир обязан не принуждать жертву капитулировать перед агрессором.
Именно это – не эскалация.
Это путь к ее прекращению.
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