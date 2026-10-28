"Россия связывает вопрос территорий с окончанием войны": Зеленский ответил, готова ли Украина к обсуждениям

Россия связывает территориальные вопросы с завершением войны в Украине и гарантиями безопасности. Киев готов обсуждать возможные компромиссы, однако такие решения требуют переговоров на уровне лидеров государств.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с медиа. Он подчеркнул, что вопрос территорий принципиален для Украины и не может быть решен только во время предварительных консультаций.

Зеленский объяснил, при каких условиях Украина готова обсуждать территории

"Россия связывает вопрос территорий с окончанием войны и гарантиями безопасности, а также с возможными форматами этих гарантий. Потому что гарантии безопасности распространяются на государства и территории, которые контролирует та или иная сторона. Наши партнеры не могли глубоко погружаться в вопрос территорий, потому что знают, что это для нас красная линия. Этот вопрос могут обсуждать только лидеры воюющих государств и только на своем уровне. Ни у кого другого таких полномочий нет", – сказал глава государства.

Зеленский отметил, что еще во время обсуждения американского плана из 28 пунктов США предложили рассмотреть создание демилитаризованных зон. Позже в разных документах прорабатывали несколько вариантов решения территориальных вопросов, в частности касательно Запорожской АЭС и обмена отдельными территориями.

Также обсуждали возможность создания буферной или демилитаризованной зоны по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе.

"В качестве компромисса мы были готовы это обсуждать", – заявил украинский лидер.

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Какие еще территориальные варианты обсуждались

Президент также рассказал, что американская сторона предлагала демилитаризовать часть Кинбурнской косы (Николаевская область), которая могла бы оставаться под контролем Украины.

По его словам, территориальные вопросы рассматривали в разных форматах, в частности во время переговоров между украинской и американской командами. Тогда представители США снова поднимали тему создания демилитаризованных зон, однако сейчас дальнейшего прогресса в этом направлении нет.

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"Мы готовы обсуждать вопрос территорий, потому что "рускіє" постоянно хотят его обсуждать и делают его частью повестки. Но для этого нужны встречи на соответствующем уровне – это не такой вопрос, который можно решить на уровне черновиков, каких-то предварительных разговоров или чего-то подобного", – считает Зеленский.

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