"Россия связывает вопрос территорий с окончанием войны": Зеленский ответил, готова ли Украина к обсуждениям

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Путин в разговоре со Стуббом и Стере подал "сигнал" о планах на Украину: в ISW объяснили, что стоит за заявлениямиПутин в разговоре со Стуббом и Стере подал "сигнал" о планах на Украину: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями"Я написала Залужному: "Где мой муж?" Жена Сенцова – об исчезновении Олега на фронте, сыне, который пошел в школу в три года, и судьбах старших детей"Я написала Залужному: "Где мой муж?" Жена Сенцова – об исчезновении Олега на фронте, сыне, который пошел в школу в три года, и судьбах старших детейВладимир ПутинПутин хочет больше, чем Донбасс: зачем Кремлю новые переговоры в Абу-Даби. Интервью с ОгризкоСколько украинцев нашли работу в ГерманииУкраинцы массово выходят на работу в стране ЕС: какая ситуация на рынке трудаСилы обороны уничтожили еще 1,5 тыс. оккупантов и сожгли два десятка артсистем: данные ГенштабаСилы обороны уничтожили еще 1,5 тыс. оккупантов и сожгли два десятка артсистем: данные Генштаба"Мы продвигаемся": Трамп заявил, что рассчитывает провести встречу с Путиным и Зеленским. Видео"Мы продвигаемся": Трамп заявил, что рассчитывает провести встречу с Путиным и Зеленским. ВидеоКакими были последние дни Мэттью Перри и о чем он умолял своего ассистента перед смертьюКакими были последние дни Мэттью Перри и о чем он умолял своего ассистента перед смертьюВ Словении исчез предпоследний ледник: что это означает для страныВ Словении исчез предпоследний ледник: что это означает для страныДень достижений и успешных сделок: Раки, будьте готовый к важному разговору, а Львов ждут проблемы – гороскоп на 28 октября для всехДень достижений и успешных сделок: Раки, будьте готовый к важному разговору, а Львов ждут проблемы – гороскоп на 28 октября для всехатака шахедовРоссия ударила по Украине баллистической ракетой и 88 БПЛА, более 70 целей сбили силы ПВО: последствия вражеских ударов
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

"Россия связывает вопрос территорий с окончанием войны": Зеленский ответил, готова ли Украина к обсуждениям

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 мин
6,7 т.
"Россия связывает вопрос территорий с окончанием войны": Зеленский ответил, готова ли Украина к обсуждениям
Президент Украины Владимир Зеленский

Россия связывает территориальные вопросы с завершением войны в Украине и гарантиями безопасности. Киев готов обсуждать возможные компромиссы, однако такие решения требуют переговоров на уровне лидеров государств.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с медиа. Он подчеркнул, что вопрос территорий принципиален для Украины и не может быть решен только во время предварительных консультаций.

Зеленский объяснил, при каких условиях Украина готова обсуждать территории

"Россия связывает вопрос территорий с окончанием войны и гарантиями безопасности, а также с возможными форматами этих гарантий. Потому что гарантии безопасности распространяются на государства и территории, которые контролирует та или иная сторона. Наши партнеры не могли глубоко погружаться в вопрос территорий, потому что знают, что это для нас красная линия. Этот вопрос могут обсуждать только лидеры воюющих государств и только на своем уровне. Ни у кого другого таких полномочий нет", – сказал глава государства.

Читайте также
Михаил ЛевакинМихаил Левакин
22,3 т.
Италия заморозила новый пакет военной помощи Украине: Мелони ждет результатов выборов в США – СМИ
22,3 т.
Италия заморозила новый пакет военной помощи Украине: Мелони ждет результатов выборов в США – СМИ
Михаил ЛевакинМихаил Левакин
6,3 т.
Путин 90 минут читал лидерам Финляндии и Норвегии лекцию об истории славян – FT
6,3 т.
Путин 90 минут читал лидерам Финляндии и Норвегии лекцию об истории славян – FT
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
5,1 т.
"Если ситуация будет обостряться": в Южной Корее допустили разрыв дипотношений с Украиной
5,1 т.
"Если ситуация будет обостряться": в Южной Корее допустили разрыв дипотношений с Украиной

Зеленский отметил, что еще во время обсуждения американского плана из 28 пунктов США предложили рассмотреть создание демилитаризованных зон. Позже в разных документах прорабатывали несколько вариантов решения территориальных вопросов, в частности касательно Запорожской АЭС и обмена отдельными территориями.

Также обсуждали возможность создания буферной или демилитаризованной зоны по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе.

"В качестве компромисса мы были готовы это обсуждать", – заявил украинский лидер.

Какие еще территориальные варианты обсуждались

Президент также рассказал, что американская сторона предлагала демилитаризовать часть Кинбурнской косы (Николаевская область), которая могла бы оставаться под контролем Украины.

По его словам, территориальные вопросы рассматривали в разных форматах, в частности во время переговоров между украинской и американской командами. Тогда представители США снова поднимали тему создания демилитаризованных зон, однако сейчас дальнейшего прогресса в этом направлении нет.

"Мы готовы обсуждать вопрос территорий, потому что "рускіє" постоянно хотят его обсуждать и делают его частью повестки. Но для этого нужны встречи на соответствующем уровне – это не такой вопрос, который можно решить на уровне черновиков, каких-то предварительных разговоров или чего-то подобного", – считает Зеленский.

Дополняется...

Похожие темы
Война в УкраинеПереговоры России и УкраиныполитикаУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВладимир Зеленский
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!