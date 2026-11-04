Россия планирует использовать ослабленного после выборов Трампа для снятия санкций без завершения войны – Bloomberg

Результат промежуточных выборов в США может оказать значительное влияние на войну России против Украины. Если президент Дональд Трамп выйдет из них ослабленным (то есть если демократы получат большинство как минимум в одной из палат Конгресса), страна-агрессор РФ может воспользоваться этим для поиска путей дальнейшего смягчения американских санкций против России.

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Цель Москвы будет заключаться в том, чтобы убедить Трампа, что США и Россия могут вести совместный бизнес, не прекращая предварительно войну в Украине. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источник, близкий к Кремлю.

В издании напомнили, что накануне промежуточных выборов Трамп и диктатор Владимир Путин уже достигли соглашения о поставках российского дизельного топлива в США.

Кроме того, посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер пытались убедить Путина начать переговоры, подчеркивая потенциальные бизнес-сделки, которые могут быть заключены после достижения мирного соглашения. А газета The Wall Street Journal сообщила, что во время визитов в Киев и Москву в сентябре Кушнер и Уиткофф продвигали план, согласно которому Россия должна была возобновить поставки природного газа в Европу через американского посредника.

"Россия затягивала все переговорные процессы с нами так долго, как только могла, вплоть до выборов, не добиваясь никаких серьезных результатов в плане деэскалации, чтобы посмотреть, что будет дальше и с кем вести переговоры впоследствии. А также чтобы избежать новых санкций со стороны США", – заявил президент Украины Владимир Зеленский в конце октября.

Как пишет Bloomberg, мало кто верит, что ослабленный Трамп станет более благосклонным к Украине и Европе, если его Республиканская партия проиграет демократам на выборах в Конгресс, хотя это может уменьшить его возможности давить на Зеленского, чтобы заставить его согласиться на сделку.

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"Вероятно, это подтолкнет Путина к усилению атак на энергетическую инфраструктуру Украины накануне зимы, чтобы попытаться заставить Украину капитулировать", – говорится в статье.

По словам осведомленных источников, Кремль утратил уверенность в том, что Трамп сможет заставить Украину согласиться на мирное соглашение на условиях России. Такая оценка ситуации подталкивает Путина к тому, чтобы продолжать войну, усиливая атаки на Украину и оказывая давление на ее европейских союзников.

Как сообщал OBOZ.UA, американский президент Дональд Трамп назвал дураками тех, кто советовал ему ввести против Российской Федерации новые санкции. Он объяснил это тем, что тогда россияне не освободили бы Стивена Хаббарда, американского учителя, задержанного оккупантами в Изюме в 2022 году.

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