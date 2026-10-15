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Россия официально отказалась объявить перемирие для проведения выборов в Украине: в МИД ответили

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
icon 6,1 т.
Россия официально отказалась объявить перемирие для проведения выборов в Украине: в МИД ответили
Андрей Сибига отреагировал на заявления Сергея Лаврова. Источник: МИД Украины, скриншот, коллаж OBOZ.UA

Россия не соглашается на прекращение огня для проведения президентских выборов в Украине. По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, перемирие дало бы Украине возможность "снова запастись оружием".

На это отреагировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. В соцсети X он заявил, что Москва все наглее отвергает мирные предложения американского лидера Дональда Трампа.

"Россия отвергает мир. Это знают все. Но то, насколько открыто россияне готовы отвергать предложения президента Трампа, показывает, насколько они наглостились. Российским убийцам совершенно безразличны призывы к миру. Именно так и происходит, когда давление ослабевает: чем меньше давления, тем больше наглости", – написал глава украинского МИД.

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Россия официально отказалась объявить перемирие для проведения выборов в Украине: в МИД ответили

Пост Сибиги в социальной сети X. Источник: Скриншот

Что заявил Лавров

Российский министр также обвинил президента Украины Владимира Зеленского в якобы нежелании проводить выборы.

"Зеленский четко дал понять, что выборы его не интересуют, и заранее выдвинул такие условия, которые заведомо неприемлемы. Никакого прекращения огня, чтобы его снова привели в чувство и снабдили оружием, не будет", – сказал Лавров.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Дональд Трамп утверждал, будто Владимир Зеленский неоднократно мог положить конец войне, но не сделал этого. Он добавил, что Украине пора выбрать нового президента, и раскритиковал украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Ранее Андрей Сибига заявил, что Сергей Лавров заслуживает места в первом ряду Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. По словам главы украинского МИД, циничные заявления представителей Кремля лишь добавляют доказательств для будущего международного правосудия.

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