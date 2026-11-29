Немецкий депутат от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Максимилиан Крах уверяет, что Россия не представляет угрозы для НАТО и не намерена нападать на страны Альянса. В то же время он упрекнул европейцев в стремлении воевать против Москвы "до последнего украинца" и призвал восстановить партнерство с РФ.

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Об этом Крах заявил в интервью изданию Tirana Examiner. Журналист спросил его, насколько реалистичны предупреждения высокопоставленных чиновников правительства Германии о возможном нападении России до 2030 года. В ответ депутат отверг такой сценарий и объяснил, как он видит причины российской агрессии против Украины.

По мнению Краха, Москва стремится не допустить вступления Украины в НАТО, поскольку исторически воспринимает Альянс как потенциально враждебную силу.

В подтверждение своей позиции политик привел примеры Наполеона и Адольфа Гитлера. По его словам, если бы они начали войны против России с территории нынешней российско-украинской границы, то оба одержали бы победу, а Россия прекратила бы существование.

Исходя из этого, утверждал Крах, Москва не может допустить вступления Украины в НАТО. Он объяснил российскую агрессию стремлением сохранить нейтральный статус нашей страны, что якобы необходимо России для защиты собственного существования.

В то же время Крах обвинил европейцев в том, что они по каким-то, по его выражению, "безумным причинам" хотят воевать против России "до последнего украинца". По его мнению, США принимают такое объяснение позиции Москвы, тогда как европейские страны придерживаются другого подхода.

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Он также отметил, что его партию и тех, кто не разделяет позицию сторонников противостояния с Москвой, клеймят как пророссийских.

В то же время Крах заявил, что у России немало собственных проблем, в том числе экономических и демографических. Среди трудностей он также назвал отсутствие доступа к искусственному интеллекту.

По словам депутата, страна оказалась между Китаем, Европой и Западом. Он утверждает, что Москва хотела бы восстановить отношения с западными государствами, однако сейчас вынуждена ориентироваться на Пекин. По мнению Краха, настало время "протянуть России руку" и восстановить партнерство с ней.

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Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия может готовить в Европе диверсии с большим числом жертв. Об этом говорится в докладе Международного института стратегических исследований (IISS), авторы которого предупредили о росте российской диверсионной деятельности, направленной, в частности, против критической инфраструктуры европейских стран. В период с октября 2025-го по сентябрь 2026 года более половины зафиксированных инцидентов пришлось на Польшу и Германию.