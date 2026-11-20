Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия не сможет выиграть войну против Украины. Он подчеркнул, что Германия не прекратит работать ради мира для украинского народа.

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По словам канцлера, поддержка Украины важна не только для самой страны, но и для защиты мира и свободы во всей Европе. Мерц подчеркнул, что война, развязанная российским диктатором Владимиром Путиным, направлена против европейских ценностей и демократического образа жизни.

Мерц заверил в продолжении поддержки Украины

Канцлер Германии подчеркнул, что позиция страны остается неизменной: работа ради мира в Украине будет продолжаться. Он призвал не сомневаться в том, что Россия не одержит победу в войне.

"Позвольте мне еще раз четко заявить: Россия не выиграет эту войну. Ведь мы не прекратим работать ради мира для народа Украины", – заявил Мерц.

По его словам, поддержка Украины одновременно является защитой мира и свободы на европейском континенте. Канцлер пояснил, что последствия российской агрессии выходят далеко за пределы Украины, ведь война Путина направлена против всей Европы.

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Война России направлена против европейских ценностей

Мерц подчеркнул, что российская агрессия представляет угрозу не только территориальной целостности Украины, но и основам европейского общества. В частности, он обратил внимание на ценности, лежащие в основе жизни европейцев: свободу, мир и демократическое сосуществование.

"Этим мы защищаем мир и свободу во всей Европе, поскольку война Путина направлена против Европы. Она направлена против наших ценностей. Она направлена против нашего образа жизни – в свободе, мире и демократическом сосуществовании", – заявил канцлер.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, лидеры Украины, Германии, Франции и Великобритании по итогам заседания Коалиции желающих в Берлине согласовали общие позиции по дальнейшей поддержке Украины, давлению на Россию и условиям завершения войны. Во встрече также приняли участие представители других стран коалиции и Соединенных Штатов Америки.