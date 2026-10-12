"Россия не хочет соглашаться на энергетическое перемирие": Зеленский сообщил о шести ударах по украинским энергообъектам с начала суток

С начала суток Россия нанесла удары по шести энергетическим объектам в Украине. По всей стране в результате российских атак пострадали 33 человека.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Москва не хочет соглашаться на предложенное США энергетическое перемирие. Об этом он написал на своей странице в Х.

Россия атаковала шесть энергетических объектов

По словам Зеленского, Россия продолжает воздушные атаки против украинцев и населенных пунктов, несмотря на предложение Соединенных Штатов о энергетическом перемирии.

"Становится всё более очевидным, что Россия не хочет соглашаться на энергетическое перемирие, предложенное Соединёнными Штатами, и намерена продолжать террористические воздушные атаки против наших людей и населённых пунктов", — заявил президент.

Он уточнил, что только сегодня российские войска атаковали шесть энергетических объектов в Украине. Всего по стране пострадали 33 человека.

Зеленский заявил, что Украина не наносила удары по энергообъектам РФ

В интервью Fox News Зеленский сообщил, что Украина не наносила удары по энергетическим объектам на территории России прошлой ночью, поскольку президент США Дональд Трамп объявил об энергетическом перемирии между странами.

"Мы никогда не сообщаем, что будем делать дальше в рамках наших операций. Прошлой ночью мы не наносили ударов по каким-либо энергетическим объектам на территории России, потому что президент Трамп сказал, что между Украиной и Россией будет энергетическое перемирие. Мы не наносили ударов, пока Россия наносила удары по нашим АЗС, энергетической инфраструктуре и другим объектам", — сказал глава государства.

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Он назвал российские удары ответом Владимира Путина на инициативу Трампа.

"Думаю, это был ответ Путина президенту Трампу. И сигналы из России прозвучали очень четко: они ничего не знают об энергетическом перемирии. Жаль, потому что они всегда находят причины, чтобы не останавливать эту войну. Именно поэтому я считаю, что нужно усилить давление на Россию", — заявил Зеленский.

Зеленский поблагодарил ЕС за новый пакет санкций

Президент Украины поблагодарил президента Европейского совета Антониу Кошти, президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и все государства-члены ЕС за принятие нового пакета санкций против российского военно-промышленного комплекса.

Главные истории дня

Зеленский подчеркнул необходимость усиления давления на российские структуры, в частности те, которые причастны к производству баллистических ракет и беспилотников "Шахед".

"Вот что происходит, когда Россия видит перспективу увеличения доходов для своей военной машины. Поэтому усиление давления на российские структуры — в частности, те, которые причастны к производству баллистических ракет и "Шахедов", — является правильным и необходимым сигналом, если мы серьезно настроены положить конец российской войне", — отметил глава государства.

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Он также поблагодарил всех, кто работает над достижением мира силой.

Напомним, ранее президент заявил, что Украина будет реагировать на российские удары по энергетической инфраструктуре, с помощью которых РФ пытается усилить давление на украинцев в преддверии зимы. Российские войска продолжают атаковать электростанции, энергосети и другие важные объекты, что создает угрозу для миллионов граждан.

Как писал OBOZ.UA:

– 11 октября Дональд Трамп сделал неожиданное заявление об установлении "энергетического режима тишины" между Украиной и Россией. Он утверждает, что "перемирие" вступило в силу с момента публикации его поста. "Обе стороны дали на это согласие", – заверил лидер Белого дома.

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– Владимир Зеленский в комментарии Axios сказал, что это объявление "стало новостью" для него. Впрочем, Киев готов к перемирию, если Москва не будет атаковать нашу энергетическую сферу.

– Позже, в традиционном вечернем обращении, президент Украины заявил, что"ВСУ получили все необходимые приказы". Наша страна рассчитывает на "аналогичную готовность со стороны России и на согласие президента Соединенных Штатов Америки по этому вопросу".