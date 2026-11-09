"Россия пытается разделить Украину по Днепру": Зеленский рассказал о готовящихся мерах противодействия

Президент Украины Владимир Зеленский 9 ноября рассказал о подготовке мер противодействия российским атакам на мосты и энергосети. По его словам, Россия пытается нарушить сообщение между регионами Украины и усложнить жизнь жителям городов и сел.

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Об этом глава государства сказал в вечернем обращении после проведения Ставки верховного главнокомандующего. Он подчеркнул, что меры противодействия постоянно обновляют, а центральные и местные власти должны совместно работать над защитой населения.

Российская стратегия

Во время Ставки Зеленский вместе с военным командованием и представителями правительства обсудил проблемы прифронтовых территорий. Во встрече приняли участие представители Харькова, Херсона, Днепра, Сум, Донецкой области, а также мэр Киева.

Отдельное внимание уделили российской операции против мостов и энергетической инфраструктуры. Президент объяснил, что противник пытается не только наносить ущерб отдельным объектам, но и нарушать нормальную жизнь украинских общин.

"Мы подробно обсудили вызовы из-за российской операции против наших мостов и энергосети – Россия пытается разделить Украину по Днепру и максимально испортить жизнь людей, жизнь наших городов и сел", – сказал Зеленский.

Помощь общинам

По словам президента, Украина еженедельно пересматривает меры противодействия российским атакам. Важно, чтобы все уровни власти выполняли свои задачи по защите людей.

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Зеленский также заявил, что Кабинет министров готов вмешиваться в решение проблем, с которыми не могут справиться на местах. При необходимости государство может дополнительно направлять ресурсы в области и общины.

"Государственные ресурсы можем добавить там, где это нужно", – отметил глава государства.

Он напомнил, что в течение полномасштабной войны центральная власть помогает регионам покрывать дефицит, в частности обеспечивает необходимым оружием, оборудованием и энергетическими ресурсами.Непереводимый фрагмент?Непереводимый фрагмент?

Главные истории дня

В то же время президент подчеркнул, что местная власть также должна выполнять взятые на себя обязательства.

"Нужно, чтобы на уровне громад, на уровне областей было сделано то, о чем мы договаривались и что определено всеми планами устойчивости", – подытожил Зеленский.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Зеленский заявил об усилении переговорных позиций Украины перед встречей в Абу-Даби.