"Россия пытается разделить Украину по Днепру": Зеленский рассказал о готовящихся мерах противодействия

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Когда следующий бой Усика: кто соперник и датаКогда следующий бой Усика: кто соперник и датаУкраинцы, у которых есть Дія, могут оформить базовую выплатуУкраинцы, у которых есть Дія, могут оформить базовую выплату: какие правилаИллюстрация - отключение света в Украине"Укрэнерго" утвердило новый график отключений света: объявлен режим на 10 ноябряФридрих МерцМерц пригрозил заблокировать семилетний бюджет ЕС без гарантий всех стран финансировать Украину – FTБудет ли стремительный обвал гривни в конце 2026 годаБудет ли стремительный обвал гривни в конце 2026 года: OBOZ.UA узнал, к чему готовится валютный рынок и что будет определять курс доллараИллюстративное фото, химчистка, бизнес, вещи.Владелец "Сильпо" закрывает один из своих бизнесов: какой сервис прекратил работуИллюстрация – пожилой человек держит деньгиВ стране ЕС хотят массово судить пенсионеров из Украины: почему требуют вернуть тысячи евроКаким банкам доверяют украинцыКаким банкам доверяют украинцы: где предпочитают хранить деньгиВасилий Небензя"Москва не согласится на замораживание конфликта": Небензя сделал провокационное заявление о мирных переговорахДля четырех знаков зодиака жизнь станет проще с сегодняшнего дня и до 15 ноябряДля четырех знаков зодиака жизнь станет проще с сегодняшнего дня и до 15 ноября
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

"Россия пытается разделить Украину по Днепру": Зеленский рассказал о готовящихся мерах противодействия

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read2 мин
462
"Россия пытается разделить Украину по Днепру": Зеленский рассказал о готовящихся мерах противодействия
Президент Владимир Зеленский. Источник: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 9 ноября рассказал о подготовке мер противодействия российским атакам на мосты и энергосети. По его словам, Россия пытается нарушить сообщение между регионами Украины и усложнить жизнь жителям городов и сел.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении после проведения Ставки верховного главнокомандующего. Он подчеркнул, что меры противодействия постоянно обновляют, а центральные и местные власти должны совместно работать над защитой населения.

Российская стратегия

Во время Ставки Зеленский вместе с военным командованием и представителями правительства обсудил проблемы прифронтовых территорий. Во встрече приняли участие представители Харькова, Херсона, Днепра, Сум, Донецкой области, а также мэр Киева.

Читайте также
Иван ЧерленскийИван Черленский
45,8 т.
Трамп заявил, что Зеленский проявил "большое неуважение" к России
45,8 т.
Трамп заявил, что Зеленский проявил "большое неуважение" к России
Надежда ДанищукНадежда Данищук
16,8 т.
Европа спрашивает: что такое "Карфаген?" Порошенко требует срочно вызвать силовиков в Раду для отчета
16,8 т.
Европа спрашивает: что такое "Карфаген?" Порошенко требует срочно вызвать силовиков в Раду для отчета
Катя ПомазанКатя Помазан
10,1 т.
В Кремле отреагировали на слова Трампа о "новых очертаниях" Украины
10,1 т.
В Кремле отреагировали на слова Трампа о "новых очертаниях" Украины

Отдельное внимание уделили российской операции против мостов и энергетической инфраструктуры. Президент объяснил, что противник пытается не только наносить ущерб отдельным объектам, но и нарушать нормальную жизнь украинских общин.

"Мы подробно обсудили вызовы из-за российской операции против наших мостов и энергосети – Россия пытается разделить Украину по Днепру и максимально испортить жизнь людей, жизнь наших городов и сел", – сказал Зеленский.

Помощь общинам

По словам президента, Украина еженедельно пересматривает меры противодействия российским атакам. Важно, чтобы все уровни власти выполняли свои задачи по защите людей.

Зеленский также заявил, что Кабинет министров готов вмешиваться в решение проблем, с которыми не могут справиться на местах. При необходимости государство может дополнительно направлять ресурсы в области и общины.

"Государственные ресурсы можем добавить там, где это нужно", – отметил глава государства.

Он напомнил, что в течение полномасштабной войны центральная власть помогает регионам покрывать дефицит, в частности обеспечивает необходимым оружием, оборудованием и энергетическими ресурсами.Непереводимый фрагмент?Непереводимый фрагмент?

В то же время президент подчеркнул, что местная власть также должна выполнять взятые на себя обязательства.

"Нужно, чтобы на уровне громад, на уровне областей было сделано то, о чем мы договаривались и что определено всеми планами устойчивости", – подытожил Зеленский.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Зеленский заявил об усилении переговорных позиций Украины перед встречей в Абу-Даби.

Похожие темы
Обстрелы КиеваОбстрел Днепраобстрелы ЗапорожьяРоссийские обстрелыВойна в УкраинеСтавка Верховного главнокомандующегоРоссияВладимир ЗеленскийВладимир Зеленский
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!