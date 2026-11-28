Страна-агрессор Россия продолжает предпринимать попытки влияния на внутриполитические процессы стран ближайшего зарубежья. Москва может готовить операцию под ложным флагом с целью дискредитировать курс Молдовы на дистанцирование от России.

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Таким образом агрессор хочет убедить молдавское общество в необходимости сохранения тесных связей с РФ. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Предупреждение о провокации в Кишиневе

Посольство России в Кишиневе 26 ноября распространило заявление о якобы полученных данных о готовящейся провокации в Молдове в ближайшие дни, которая может навредить российско-молдавским отношениям. При этом в дипломатическом ведомстве не привели никаких конкретных деталей о том, в чем именно может заключаться эта "провокация" и кто за ней стоит.

Вместо этого посольство обратилось к молдавским властям с призывом противодействовать силам, якобы подталкивающим страну к конфронтации с Россией, и воздерживаться от шагов, ведущих к дальнейшей эскалации.

Контекст отношений двух стран

По оценке ISW, заявление российского посольства прозвучало на фоне участившихся случаев залета российских беспилотников на территорию Молдовы, а также на фоне последовательного отдаления Кишинева от Москвы.

Параллельно с этим давление усиливается и по линии СНГ. В частности, 26 ноября генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев заявил, что после выхода из организации Молдове придется выплатить несколько миллионов долларов долга.

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В ISW считают, что это предупреждение, вероятно, призвано удержать Кишинев от окончательного выхода из структуры, где доминирует Россия. Официальный выход Молдовы из СНГ запланирован на апрель 2027 года. Фактическое участие в заседаниях организации страна приостановила еще в 2022 году после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Постоянный представитель РФ при уставных и других органах СНГ Александр Лукашевич ранее жаловался, что решение о выходе из Содружества было принято руководством Молдовы без широкого общественного обсуждения. По его словам, такой вопрос должен выноситься на всенародный референдум.

Главные истории дня

Напомним, Молдова официально выйдет из состава Содружества Независимых Государств в начале апреля 2027 года. Это произойдет 8 апреля, по истечении установленного законом 12-месячного срока с момента официального уведомления о выходе из организации.

Как сообщал OBOZ.UA, Палата депутатов Румынии одобрила законопроект об объединении Румынии и Республики Молдова. Законодательную инициативу внесла в парламент партия SOS România. Этот законопроект уполномочивает правительство Румынии незамедлительно начать переговоры о завершении процесса объединения с властями Кишинева.