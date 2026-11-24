Россия имеет возможность перейти к основательным переговорам и принять меры для деэскалации войны – такая возможность, хоть и хрупкая, существует. Однако сейчас Кремль не демонстрирует отказа от своих максималистских целей и продолжает попытки "заставить украинский народ подчиниться".

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Об этом 23 ноября на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций заявил постпред Франции при ООН Жером Бонафон. Его цитирует "Укринформ".

Дипломат сказал, что официальный Париж вместе с европейскими партнерами, США и Украиной настроен на серьезные переговоры.

"Москва может выбрать один из двух подходов... эскалацию и максималистские заявления, как это делала в последние дни, или прибегнуть к мерам по укреплению доверия, которые могли бы способствовать диалогу на пути к миру", – отметил он.

Бонафон напомнил об успешной гуманитарной операции в оккупированных Олешках на Херсонщине. Киев предлагает распространить этот опыт "еще на 15 участков своей территории".

"Эта инициатива свидетельствует, что возможность деэскалации существует – она реальна, хотя и хрупкая. Теперь именно Россия должна воспользоваться этой возможностью", – заявил постпред.

Франция вновь призывает к частичному прекращению огня. Следовало бы ввести мораторий на удары по энергетической инфраструктуре и судоходству в акватории Черного моря

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"Ситуация в Черном море больше не может оставаться такой. Необходимо срочно принять меры для укрепления доверия, чтобы гарантировать глобальную продовольственную безопасность, защитить жизни моряков и восстановить свободу судоходства", – подчеркнул Бонафон.

Он сообщил, что 40 моряков погибли, а не менее 300 гражданских судов подверглись атакам только в 2026 году.

Представитель Франции подчеркнул, что последствия российской войны давно вышли далеко за пределы Европы, в частности, создают риск голода в Африке. Он обратил внимание на ухудшение ситуации с продовольственной безопасностью в Судане, Южном Судане, Сомали, Йемене.

Главные истории дня

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, торговля пшеницей в этом году сократилась на 9%. Объемы зерна, которые не удалось экспортировать через Черное море с июля по октябрь, могли бы обеспечить продовольствием 123 млн человек, страдающих от острой нехватки пищи.

Также Бонафон напомнил о тяжелой ситуации в украинской энергетике, которая практически ежедневно сталкивается с систематической кампанией РФ по уничтожению критической инфраструктуры.

"Москва не отказалась от своего замысла – заставить украинский народ подчиниться, вызвав гуманитарную катастрофу этой зимой", – сказал дипломат.

Как писал OBOZ.UA, именно Франция инициировала созыв заседания Совбеза ООН из-за российских ударов по Киеву, в результате которых погибли мирные жители и были повреждены посольства Австрии и Нидерландов. В Париже решительно осудили действия страны-агрессора и подчеркнули, что Москва должна ответить за содеянное.