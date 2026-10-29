Россия хочет использовать гуманитарную миссию в Олешках для собственной пропаганды – The Atlantic

Россия хочет использовать гуманитарную миссию в оккупированных Олешках для создания пропагандистской картины, выставив себя спасителем, а не виновником катастрофы. Для этого Москва планирует допустить в город избранных американских журналистов, симпатизирующих Кремлю и лояльных администрации Дональда Трампа, тогда как большинство украинских и независимых международных журналистов в Олешки не допустят.

Видео дня

Об этом написала в статье The Atlantic журналистка Зарина Забриски. С 2023 года она работает в Херсоне, а с февраля 2026 – освещает гуманитарную катастрофу в Олешках и окрестных населенных пунктах.

Журналистка отметила, что, несмотря на то что Украина долгое время добивалась доступа к мирным жителям в Олешках, чтобы оказать им помощь, Россия разрешила провести гуманитарную операцию только сейчас, одновременно организовав для западных СМИ контролируемый пропагандистский тур в сопровождении российских военных.

Россия допускает в Олешки избранные западные СМИ

Правый телеканал Newsmax заявил, что получил "эксклюзивный телевизионный доступ", чтобы сопровождать в Олешки делегации российских и украинских представителей. По информации источников издания, знакомых с договоренностями, но не уполномоченных публично их комментировать, на место также допустят Fox News.

Кроме того, российский Telegram-канал сообщил, что Олешки также посетит Такер Карлсон.

В то же время, как пишет The Atlantic, большинство украинских и независимых международных журналистов в город не допускают.

РЕКЛАМА

"То, что вы увидите из Олешек, – ложь"

Автор The Atlantic отмечает: то, что будет происходить дальше в Олешках, вполне предсказуемо. Скорее всего, журналисты и блогеры несколько часов будут снимать, как российские военные раздают еду, помогают пожилым людям и организуют эвакуацию.

При этом интервью с местными жителями разрешат проводить только под контролем российской стороны и с заранее отобранными гражданскими. Люди, зависящие от оккупационных властей в вопросах питания, медицинской помощи и разрешения на выезд, не смогут свободно высказываться в присутствии российских военных.

Главные истории дня

Отдельно Зарина Забриски обращает внимание на языковой контроль: западных журналистов будут сопровождать переводчики, предоставленные российской стороной, из-за чего свидетельства местных жителей также будут проходить через фильтр оккупационных властей.

Россия будет выставлять себя спасителем

Автор статьи отмечает, что после месяцев лишений и голода даже базовая помощь может восприниматься жителями Олешек как проявление великодушия и щедрый жест.

Внезапно предложив еду и эвакуацию, российская власть предстанет в роли спасителя, а не виновника страданий. Она использует эту психологическую зависимость для манипуляции, чтобы повлиять как на украинских мирных жителей, так и на международное общественное мнение.

РЕКЛАМА

"Успешный кейс" для Трампа

Автор статьи отмечает, что Украина уже давно пытается помочь жителям Олешек – и выжить, и выбраться оттуда. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец предлагал локальные гуманитарные перемирия в Олешках в мае, июле и сентябре этого года. Все эти предложения Кремль отклонил.

Теперь гуманитарное перемирие было объявлено при участии администрации США и связано с посреднической ролью первой леди США Мелании Трамп.

Зарина Забриски подчеркивает, что администрации Трампа накануне промежуточных выборов нужен был успешный кейс.

РЕКЛАМА

"И, похоже, Москва предоставила доступ в Олешки именно тем медиаплощадкам, которые сыграют на руку как американской администрации, так и Кремлю", – отмечает автор статьи.

Украина ради спасения людей будет соблюдать информационное молчание

Украина согласилась на условия этой эвакуации ради спасения человеческих жизней. И с той же целью она будет соблюдать режим информационного молчания, отмечает журналистка.

Россия же, предоставляя аккредитацию только Newsmax и другим идеологически близким ей медиаресурсам, дает понять, что намерена воспользоваться случаем и взять под контроль то, как именно Олешки будут представлены миру.

РЕКЛАМА

А допуск нескольких одобренных российской стороной СМИ будет представлен как полноценное освещение событий, хотя такие журналисты фактически станут инструментом легитимизации кремлевской операции по "отбеливанию" собственного имиджа.

Как сообщал OBOZ.UA, жителей Олешек, которые решили выехать на подконтрольную Киеву территорию, планируют эвакуировать через Россию и Беларусь. Сначала людей должны доставить российским военным самолетом в Анапу, после чего 31 октября они должны вылететь в белорусский Гомель.