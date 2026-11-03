Россия готовит новый массированный удар по Украине под прикрытием выборов в США, – Зеленский

Россия готовит новый массированный удар по Украине, основными целями которого могут стать энергетика и логистика. Кремль может рассчитывать на то, что во время американских выборов внимание международного сообщества будет сосредоточено на событиях в США, а ситуация в Украине отойдет на второй план.

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Об этом 2 ноября заявил президент Владимир Зеленский, ссылаясь на данные украинской разведки.

Угроза новой атаки

Зеленский отметил, что Россия может воспользоваться вниманием мира к выборам в США, чтобы нанести новый массированный удар по Украине. В частности, Москва, по его словам, рассчитывает на то, что международное сообщество будет меньше следить за проблемами украинской противовоздушной обороны и обеспечением ракетами для систем Patriot.

Президент подчеркнул, что такие обстоятельства не должны остаться без внимания партнеров Украины. Он призвал международное сообщество подавать России четкие сигналы о том, что террор не принесет ей никакой выгоды.

Сигналы для Кремля

Отдельно глава государства обратил внимание на необходимость усиления давления на Россию. По его словам, Москва должна понимать, что продолжение террора будет иметь для нее последствия.

"Нужны такие сигналы от мира в сторону России, чтобы там чувствовали, что пользы им от террора не будет, выгод не будет", – заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что пока продолжается война, российская нефть должна гореть, а Россия не должна иметь возможности зарабатывать деньги вместе с миром.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Зеленский рассказал о новой российской тактике обстрелов энергетики.