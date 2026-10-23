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Россия готовит новые операции по дестабилизации Европы: в ГУР раскрыли план врага

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
402
Россия готовит новые операции по дестабилизации Европы: в ГУР раскрыли план врага
Россия готовит провокации против Европы, в частности в отношении стран Балтии

Россия готовит новые провокации и диверсии в странах Европы. Кремль стремится дестабилизировать Европейский Союз и запугать европейские правительства и общества.

Речь идет о так называемых "операциях под чужим флагом" с целью дискредитировать Силы обороны Украины. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рассказали, что задумал враг.

Россия готовит новые операции под чужим флагом в Европе

Военная разведка предупредила о подготовке Москвой false flag operation новых провокаций с целью дестабилизации Европы.

"Государство-агрессор Россия активизирует гибридную дестабилизационную стратегию в отношении Европейского Союза с целью сократить или лишить Украину внешней поддержки путем дискредитации Сил обороны нашего государства, а также запугивания европейских правительств и обществ. По оценкам военной разведки Украины, речь может идти о проведении провокационных диверсионных действий на территории Центральной и Восточной Европы, в частности государств Балтии", – говорится в сообщении.

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Враг задумал действовать по ряду различных сценариев. В частности, речь идет о проведении "операций под чужим флагом" с последующим обвинением Украины через каналы российской пропаганды и доступные Кремлю международные площадки.

"Местами российских провокаций, по данным ГУР, могут быть объекты критической инфраструктуры, приграничье с Россией, калининградский анклав, регионы в государствах ЕС с присутствующим "русскоязычным населением" и сооружениями, которые контролирует Кремль, в частности, сеть объектов Русской православной церкви и исторические места, связанные с Россией", – предупредили в ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA, в ГУР раскрыли, сколько баллистических и крылатых ракет и ударных дронов накопила Россия. Враг готовится к ударной кампании по украинской энергетике.

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