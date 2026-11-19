Государство-агрессор Россия якобы "немедленно остановится", если Украина добровольно выполнит все требования, из-за которых Кремль начал полномасштабное вторжение. Именно этого, а не какого-либо компромисса, хочет добиться РФ.

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Это следует из циничного заявления Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского диктатора Владимира Путина. В четверг, 19 ноября, перед отъездом Путина из Китая Песков пообщался с журналистами. Один из них на английском спросил, готова ли РФ остановиться (имея в виду войну против Украины).

"Мы хотим достичь своей цели и немедленно остановиться", – ответил россиянин.

Представитель Кремля добавил стандартный пропагандистский тезис о том, что Москва якобы хотела бы мира. "И предпочли бы, чтобы эти цели были достигнуты мирным путем", – заявил Песков.

Он сказал, что для удовлетворения требований РФ "кто-то в Киеве должен принять ответственное решение" – то есть фактически капитулировать перед агрессором.

О чем еще сказал пресс-секретарь Владимира Путина

На переговорах в Шэньчжэне (КНР) кремлевский главарь и президент США Дональд Трамп не обсуждали возможность гуманитарной миссии в украинской Константиновке.

Американская сторона якобы не против идеи миссии в Константиновке, но Украина "молчит", утверждает Песков.

Подготовка запланированного обмена пленными находится на финальной стадии согласования. Спецслужбы обеих стран сейчас занимаются сверкой списков.

Москва пока не будет сообщать, кого именно из европейцев пригласили в РФ на переговоры.

Как писал OBOZ.UA, 19 ноября в Шэньчжэне завершилась трехсторонняя встреча лидеров США, КНР и РФ Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина. Переговоры длились около полутора часов. Среди главных тем были война в Украине, международная безопасность, энергетика и ситуация вокруг Ирана.