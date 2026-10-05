"Россия боится сильных": в аппарате Навроцкого ответили, верят ли в нападение Кремля на Польшу

В канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого считают Россию угрозой для страны, однако пока не видят признаков подготовки Москвы к полномасштабной операции против Польши. Там отмечают, что российские войска в основном сосредоточены на войне против Украины, в частности на Донбассе.

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В то же время в Варшаве не исключают возможного нападения России в будущем. Об этом высокопоставленный чиновник канцелярии президента Польши заявил в комментарии корреспонденту ZN.UA в Варшаве.

Видят ли в Польше угрозу нападения со стороны России

"Россия, конечно, также представляет угрозу для Польши, но я не вижу сегодня таких перемещений российской армии, которые создавали бы прямую угрозу полномасштабной операции", — заявил представитель канцелярии Навроцкого.

По его словам, российские войска сейчас в основном воюют против Украины, в частности на Донбассе. Он отметил, что армия РФ продолжает наступать, однако продвигается очень медленно.

Чиновник добавил, что нельзя исключать возможность полномасштабного нападения России на Польшу в будущем.

Чего хочет Россия

Представитель канцелярии Навроцкого считает, что главной целью Москвы сейчас остается Украина.

"Сегодня цель России — завоевать Украину, потому что я не верю, что Россия хочет дойти только до границ Донбасса. Россия хочет разрушить архитектуру безопасности в Европе и восстановить её на основе сфер влияния", — заявил он.

По его словам, для Кремля речь идет не об отдельных городах или территориях Донбасса, а о будущем всей Украины.

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"Для России Украина просто должна прекратить существование в том виде, в каком она есть. Поэтому это не война за тот или иной город на Донбассе. Это война за то, будет ли вся Украина завоевана Россией", — добавил чиновник.

Как Польша планирует сдерживать Россию

По словам представителя канцелярии, Польша строит свою безопасность на трех основных опорах: собственных оборонных возможностях, сотрудничестве со странами региона и союзничестве в НАТО.

Речь идет, в частности, о расходах на армию и современное вооружение, сотрудничестве со странами, которые имеют схожее восприятие российской угрозы, а также о поддержке союзников по НАТО. Ключевое значение для Варшавы имеют Соединённые Штаты.

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"Россия, как мы уже знаем, боится только сильных. Если Польша будет сильной и будет сдерживать её, то Россия просто не нападет, потому что не будет иметь для этого ни возможности, ни сил", — заявил он.

Почему Польша поддерживает Украину

К политике сдерживания России в Варшаве также относят поддержку Украины. По словам чиновника, Польша помогает Киеву не только из моральных соображений, но и потому, что победа России создала бы большую опасность для Польши и Европы.

Он также напомнил, что в 2022 году Польша взяла на себя риск поддержки Украины, несмотря на опасения Запада относительно возможной эскалации.

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"Мы показали в 2022 году, что можно помогать Украине, и это не приведет к нападению России. Знаете, почему другие не хотели помогать Украине? Потому что боялись эскалации. Мы взяли этот риск на себя. И смотрите: мы помогаем, а на нас не напали", — сказал представитель канцелярии президента Польши.

Ранее Министерство внутренних дел и управления Польши подготовило инструкцию о действиях в случае угрозы воздушного нападения — руководство, которое шаг за шагом показывает, как подготовиться заранее и как вести себя после объявления тревоги.

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В ней говорится о том, где и как искать безопасное укрытие; что делать, если невозможно добраться до укрытия; как выбрать самое безопасное помещение в доме или другом здании; как применять правило двух стен; что должно быть в эвакуационном рюкзаке.

Напомним: российская армия вечером в понедельник, 28 сентября, нацелила реактивный БПЛА типа "Шахед" на международный пункт пропуска "Ягодин" на границе Волынской области с Польшей. Взрыв повредил помещение КПП на въезде в терминал.

Из-за этой атаки РФ сирены также звучали в приграничных общинах Польши, а именно в Люблинском воеводстве. Оперативное командование Вооружённых сил РП сообщило, что польская военная авиация поднималась в воздух.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ближайшие недели и месяцы будут сложными для поляков из-за все более агрессивных действий России против Украины. По его словам, российские атаки приближаются к польской границе и уже регулярно происходят вблизи пограничной инфраструктуры.