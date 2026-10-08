Россия больше не просто агрессор, а наш враг – МИД Нидерландов

Министр обороны Нидерландов Дилан Ешильгоз-Зегериус заявила, что Россия больше не просто агрессор, а враг. Она подчеркнула, что Нидерланды и другие страны Запада должны быть готовы к потенциальным угрозам со стороны РФ, в частности к атакам, диверсиям и кибератакам.

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Об этом Йешильгоз-Зегериус заявила во время парламентских дебатов по бюджету Министерства обороны, сообщает "Укринформ ". По её словам, Россия испытывает западное общество, поэтому Нидерландам нельзя быть наивными в отношении российской угрозы.

"Россия — наш враг"

"Россия больше не просто агрессор. Вы уже не так часто услышите от меня этот эвфемизм", — заявила министр.

Она отметила, что Россия испытывает западное общество, в частности с помощью атак, диверсий и кибератак в Нидерландах и соседних странах.

"Россия — наш враг. И нет, это не означает, что мы находимся в состоянии войны. Но и безмятежный мир также очень далек", — сказала Ешильгоз-Зегериус.

По ее словам, Нидерланды должны укреплять свои вооруженные силы и быть готовыми к непредсказуемым угрозам.

"Побеждает не самая многочисленная армия, а та, которая быстрее всего может адаптироваться и благодаря этому быть готовой к непредвиденному. Мы хотим иметь такие вооруженные силы, которые будут обеспечивать Нидерландам безопасность в нестабильные времена", – подчеркнула министр.

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В Нидерландах учитывают опыт Украины

Йешильгоз-Зегериус отметила, что опыт Украины уже учтен в новой оборонной стратегии Нидерландов. По ее словам, страна увеличивает численность личного состава армии и расходы на оборону, однако одних дополнительных средств недостаточно.

"Мы становимся лучше, потому что строим вооруженные силы, в которых люди и технологии беспрепятственно взаимодействуют. Вооруженные силы, объединяющие солдат, общество, сталь и программное обеспечение", — пояснила она.

Министр также выступила за дальнейшее укрепление вооруженных сил Нидерландов и поддержку Украины. Она подчеркнула, что Путин может прекратить войну и сесть за стол переговоров, но пока этого не происходит, Киев необходимо поддерживать.

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"Путину достаточно лишь сказать: „Я прекращаю это и сажусь за стол переговоров". И пока он отказывается это делать, мы должны помогать Украине выстоять перед этим врагом", – заявила Ешильгоз-Зегериус.

"Мы не хотим, чтобы Путин получил передышку"

По словам министра, предстоящие переговоры должны обеспечить Украине максимально сильную позицию, а к процессу должны быть привлечены прежде всего Украина и Европа.

"В конечном итоге вопрос заключается в том, как поставить Украину в максимально сильную позицию, чтобы за столом переговоров заключить настоящее мирное соглашение, которое обеспечит реальный и устойчивый мир. Для этого важно, чтобы Украина выстояла", – сказала она.

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Ешильгоз-Зегериус предупредила, что в случае поражения Украины Россия может получить сигнал о том, что вторжение в суверенное государство приносит выгоду.

"И свободный Запад, наша свободная жизнь здесь, тогда окажутся под угрозой", – подчеркнула министр.

Она добавила, что речь идет не об абстрактной угрозе: на это, по её словам, указывают разведывательные отчёты и деятельность России в Европе в течение последних месяцев.

Также Ешильгоз-Зегериус сообщила, что правительство Нидерландов закрепило помощь Украине на ближайшие годы. В частности, страна будет передавать Киеву дальнобойное вооружение, поддерживать украинский парк F-16 и оказывать медицинскую помощь.

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Отдельно Нидерланды планируют поддержать Украину в преддверии зимы. В частности, средства будут направлены на газ, генераторы и трансформаторы.

Напомним, в Нидерландах призвали Европу готовиться к современным угрозам безопасности, в частности к гибридным атакам. Государственный секретарь по вопросам обороны Нидерландов Дерк Босвейк также подчеркнул необходимость более активного использования украинского опыта в противодействии российским атакам.

Как писал OBOZ.UA, Украина призвала Нидерланды ускорить выделение военной помощи и направить 2 млрд евро на усиление защиты украинских городов от российских ударов. В частности, речь шла о ракетах для ПВО и инвестициях в производство дронов-перехватчиков.