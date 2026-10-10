Россия активизировала информационные операции, направленные на разжигание антиукраинских настроений в Польше – ЦПД

Центр противодействия дезинформации при СНБО утверждает, что Россия активизировала информационные операции в Польше. По версии ЦПД, действия россиян направлены на разжигание антиукраинских настроений и провоцирование раскола между странами.

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Особое внимание таким операциям РФ уделяет в преддверии Дня независимости Польши. Об этом говорится в заявлении ЦПД в Telegram.

Что готовит РФ в Польше

Выводы об организации антиукраинских акций в Польше Центр противодействия дезинформации сделал на основании привлечение российской дезинформационной сети Pravda/Portal Kombat к распространению деструктивных нарративов в польском информационном пространстве.

В ЦПД отметили, что эти ресурсы продвигают месседжи о "крахе польско-украинской дружбы", росте ксенофобских настроений и тотальной усталости польского общества от Украины.

"Это системная тактика России: искусственно создавать иллюзию глубокой вражды между союзниками, чтобы взорвать международную поддержку и расколоть европейское единство", – говорится в заявлении ЦПД.

Как сообщал OBOZ.UA, число украинцев, находящихся под временной защитой в Польше, за последние полгода сократилось примерно на 40 тысяч. Однако это не обязательно означает, что они покинули страну.