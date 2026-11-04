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"Роль США в мире может уменьшиться": Зеленский призвал Европу укреплять собственный потенциал. Видео

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read2 мин
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"Роль США в мире может уменьшиться": Зеленский призвал Европу укреплять собственный потенциал. Видео
Владимир Зеленский выступил на заседании Берлинской конференции по безопасности. Источник: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейские страны укреплять собственные оборонные и технологические возможности, чтобы Европа могла самостоятельно гарантировать свою безопасность. Он подчеркнул, что роль Соединенных Штатов в мире может стать меньше, поэтому европейским государствам нужно брать на себя большую ответственность.

Об этом глава государства заявил во время выступления на заседании Берлинской конференции по безопасности. Он подчеркнул, что Украина благодарна США за помощь, однако без поддержки европейских стран украинское государство не смогло бы выстоять в войне с Россией.

Роль США в мире может уменьшиться

Зеленский отметил, что влияние Соединенных Штатов на мировой арене может и дальше сокращаться, поэтому Европа должна усиливать собственную роль, а Германия должна быть одним из ключевых участников этого процесса.

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Президент, очевидно, использовал игру слов, говоря, что у Европы нет альтернативы Германии, намекнув таким образом на пророссийскую ультраправую партию "Альтернатива для Германии"(AfD).

Зеленский призвал страну быть сильной, подчеркнув, что от ее решений во многом будет зависеть будущее европейской безопасности.

"Слишком многое зависит от того, во что верит Германия и кому она верит. Роль Соединенных Штатов в мире может стать еще меньше. Поэтому роль Европы в мире должна стать еще больше. И без Германии это невозможно. Без вас свобода неизбежно проиграет.Свобода и безопасность в Европе невозможны без вашей воли и вашей силы. У Европы нет альтернативы Германии. Пожалуйста, помните об этом", – заявил Зеленский.

Без помощи Европы Украина не смогла бы выстоять

Зеленский отдельно остановился на роли международной поддержки Украины.

Зеленский поблагодарил США за помощь, отметив, что без американской поддержки российские удары унесли бы жизни еще тысяч людей, а миллионы украинцев могли бы стать беженцами.

В то же время президент подчеркнул, что Украина не смогла бы выстоять без поддержки Европы.

"Если бы не Европа, Украина бы не выжила. Если бы не Германия и другие европейские страны, если бы не Европейский союз. Россияне сожгли бы гораздо больше наших городов и сел, если бы не ваша помощь", – сказал глава государства.

По его словам, для обеспечения безопасности нужны партнеры и союзники, готовые гарантировать ее совместными усилиями.

Европе нужны собственные аналоги Starlink

Отдельное внимание президент уделил технологической независимости Европы, в частности спутниковым системам связи наподобие Starlink.

Он отметил, что разные страны уже разрабатывают собственные аналоги этой системы, и Германия также работает над созданием собственной спутниковой сети. Зеленский назвал такой подход правильным, поскольку критически важно, кто контролирует возможность включения и выключения таких систем.

"Ключевой вопрос в том, кто контролирует кнопки включения и выключения", – подчеркнул президент.

В то же время он обратил внимание на другую угрозу: необходимость защищать спутниковые системы от тех, кто разрабатывает средства для их уничтожения.

По словам Зеленского, ни одна страна не способна самостоятельно справиться с такими вызовами. Поэтому защита космической инфраструктуры и развитие соответствующих технологий должны стать общей европейской задачей.

"Безопасность – это действительно общий европейский интерес", – подытожил глава государства.

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