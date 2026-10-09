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"Решения должны дать результат в ближайшие недели": Зеленский провел селекторное совещание и назвал ключевые задачи

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read3 мин
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"Решения должны дать результат в ближайшие недели": Зеленский провел селекторное совещание и назвал ключевые задачи
"Решения должны дать результат в ближайшие недели": Зеленский провел селекторное совещание и назвал ключевые задачи

В пятницу, 9 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием военных и правительственных чиновников. Участники обсудили восстановление энергосистемы после российских атак, выполнение планов обеспечения устойчивости и ситуацию на фронте.

Об этом украинский лидер сообщил в своём Telegram. Он подчеркнул, что принятые решения должны дать результат в ближайшие недели.

Энергетическая ситуация в Украине

"Провел селекторное совещание с участием военных и правительственных чиновников. Во-первых: благодарен всем ремонтным бригадам, работникам энергетических компаний и тем областным властям, которые оперативно восстанавливают работу энергосистемы после российских ударов", — говорится в сообщении президента.

Зеленский отметил, что российские удары нанесли значительные повреждения энергосетям и объектам передачи электроэнергии, из-за чего ремонтные бригады работают круглосуточно.

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В ходе совещания, добавил политик, участники уточнили потребности Украины в энергетическом оборудовании и средствах ПВО, а МИД и команда Офиса президента готовят обращение к международным партнерам. Глава государства сообщил, что планирует обсудить эти вопросы с иностранными лидерами.

''Решения должны дать результат в ближайшие недели'': Зеленский провел селекторное совещание и назвал ключевые задачи

Зеленский провел совещание с участием военных и правительственных чиновников. Источник: t.me/V_Zelenskiy_official

Выполнение плана устойчивости

"Во-вторых: был доклад о сроках выполнения планов обеспечения устойчивости, в частности в Киевской области и других регионах. Задержка работ абсолютно недопустима, и ответственность Министерства инфраструктуры и областных администраций носит персональный характер", – подчеркнул украинский лидер.

Отдельно в ходе совещания речь шла о ситуации в Киеве, где городские власти, по оценке президента, практически не выполнили необходимые меры. Также был заслушан доклад о положении дел в Прилуках в Черниговской области.

По итогам обсуждения Зеленский поручил до конца недели подготовить комплекс решений, предварительно согласованных с местными властями.

''Решения должны дать результат в ближайшие недели'': Зеленский провел селекторное совещание и назвал ключевые задачи

Участники обсудили, в частности, восстановление энергосистемы после российских атак. Источник: t.me/V_Zelenskiy_official

''Решения должны дать результат в ближайшие недели'': Зеленский провел селекторное совещание и назвал ключевые задачи

Зеленский провел совещание с участием военных и правительственных чиновников. Источник: t.me/V_Zelenskiy_official

Ситуация на фронте

"В-третьих: был доклад министра обороны Украины и Главнокомандующего ВСУ о ситуации на фронте, прежде всего в Донецкой области, в районах Константиновки, Доброполья, Славянска, Краматорска. Есть результаты в уничтожении "просачиваний" оккупантов в Доброполье. Определены решения, которые должны сработать в ближайшие недели", – подчеркнул президент.

Глава государства поблагодарил каждое подразделение, "которое в полной мере выполняет поставленные задачи".

''Решения должны дать результат в ближайшие недели'': Зеленский провел селекторное совещание и назвал ключевые задачи

Участники обсудили, в частности, восстановление энергосистемы после российских атак. Источник: t.me/V_Zelenskiy_official

Как писал OBOZ.UA, ранее Зеленский заявил, что Украина готовит ряд мер в ответ на российские террористические обстрелы. Также Киев ведет переговоры с союзниками, чтобы получить дополнительную поддержку для нашей противовоздушной обороны.

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