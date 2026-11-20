Президент США Дональд Трамп заявил, что главарь Кремля Владимир Путин уверял его, что хочет завершить войну с Украиной дипломатическим путем. Но этому якобы мешает взаимная ненависть между российским диктатором и президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Об этом Трамп сказал на пресс-конференции в Белом доме 20 ноября. Американский президент пообещал "решить наши разногласия с этими людьми".

Что сказал Трамп

О своем желании мирных переговоров Путин якобы говорил Трампу во время встречи на саммите в китайском Шэньчжэне 19 ноября.

"Путин выразил желание прекратить войну с Украиной дипломатическими средствами. Я также говорил с представителями, у них сложная работа. Проблема в том, что президент Зеленский и Путин ненавидят друг друга. Ненавидят чрезвычайно сильно. Если бы все было иначе, это была бы самая легкая война из восьми, которые я прекратил. Но вы редко увидите такую взаимную ненависть", – пояснил американский президент.

Так или иначе, Трамп пообещал, что "мы решим наши разногласия с этими людьми".

Американский лидер даже не пытается скрыть своего позитивного отношения к главе Кремля Путину. Последний якобы снова жаловался, что раньше США "плохо относились" к его личности.

"Этой войны не должно было быть. Путин сказал это вчера, что "этого не должно было быть". Я спросил: "Произошло бы это, если бы я был президентом?" Он говорит: "Нет. Ко мне так плохо относились". К нему плохо относилась наша страна", – пожалел Путина Трамп.

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По словам американца, российскому военному преступнику "сейчас очень нелегко".

"Сейчас ему приходится очень нелегко, ведь он ведет войну, которая должна была длиться один день, а продолжается уже пять лет. И много людей погибло с обеих сторон. Думаю, эта война закончится. Но я считаю, что у меня прекрасные отношения с Путиным. И это очень хорошо", – сказал он.

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Также президент США вновь осудил Международный уголовный суд, который якобы превышает свои полномочия. Напомним, что у Дональда Трампа есть претензии к МУС из-за войны Израиля в секторе Газа.

А у российского диктатора проблемы с тем, что МУС выдал ордер на арест Путина.

"Мы договорились осудить злоупотребления и превышение полномочий Международного уголовного суда, который, кстати, вышел из-под контроля", – заявил Трамп.

Как проходила трехсторонняя встреча Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина и российского диктатора в Шэньчжэне, OBOZ.UA писал здесь. В целом – переговоры длились около полутора часов, а среди главных тем были война в Украине, международная безопасность, энергетика и ситуация вокруг Ирана.