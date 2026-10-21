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РФ согласилась на трехстороннюю встречу делегаций, Вашингтон хочет организовать ее безотлагательно, – Зеленский

София ЗакревскаяСофия Закревская
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РФ согласилась на трехстороннюю встречу делегаций, Вашингтон хочет организовать ее безотлагательно, – Зеленский
РФ согласилась на трехстороннюю встречу со США и Украиной на уровне переговорных команд

Президент Владимир Зеленский сообщил, что страна-агрессор Россия поддержала проведение трехсторонней встречи на уровне представителей Украины, США и РФ. Американская сторона предлагает организовать такие переговоры как можно скорее.

Их хотят провести уже в начале ноября, но окончательные даты встречи пока не определены. Об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами.

"Американская сторона предлагает сделать это как можно скорее. Мы поддерживаем это", – сказал гарант.

Он рассказал, что украинская сторона получила информацию о результатах переговоров спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в России. Согласно полученным сигналам, Москва поддерживает проведение трехсторонней встречи на уровне переговорных команд.

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Главной целью этих переговоров будет приближение завершения войны и подготовка встречи лидеров трех государств – Владимира Зеленского, Владимира Путина и Дональда Трампа.

Президент подчеркнул, что Украина поддерживает инициативы по прекращению огня, возвращению военнопленных и решению других гуманитарных вопросов. В то же время Зеленский обратил внимание на предыдущий опыт переговоров с Россией, которая уже неоднократно соглашалась на переговорные инициативы, однако впоследствии меняла свою позицию.

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