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"РФ не демонстрирует никаких признаков стремления к миру": премьер-министр Дании скептически оценила переговоры лидеров Финляндии и Норвегии с Путиным

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
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66
"РФ не демонстрирует никаких признаков стремления к миру": премьер-министр Дании скептически оценила переговоры лидеров Финляндии и Норвегии с Путиным
Фредериксен не поддержала самостоятельную инициативу Финляндии и Норвегии. Источник: Facebook / Mette Frederiksen

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен скептически отнеслась к инициативе лидеров Финляндии и Норвегии провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным по Украине. Она подчеркнула, что эта инициатива не была согласована с другими странами.

Фредериксен заявила, что не видит никаких признаков стремления России к миру с Европой. Об этом она сказала в интервью датскому телеканалу DR.

Фредериксен не поддержала самостоятельную инициативу Финляндии и Норвегии

Метте Фредериксен заявила, что "очень скептически" относится к независимой инициативе Норвегии и Финляндии по диалогу с Путиным.

"Я очень скептически отношусь к этой независимой инициативе Норвегии и Финляндии, поскольку она не была скоординирована с другими странами", – сказала она телеканалу DR.

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По словам датского премьер-министра, она не понимает, каких результатов лидеры двух стран надеются добиться благодаря этим переговорам.

"Я не знаю, чего, по их мнению, можно добиться с помощью этого", – отметила Фредериксен.

Датская премьер-министр не видит признаков желания России мира

Фредериксен подчеркнула, что не видит никаких признаков того, что Россия стремится к миру с Европой. Она указала как на гибридную войну, которая продолжается ежедневно, так и на российские атаки в Украине.

"Я не вижу никаких признаков того, что Россия желает мира с Европой – ни в условиях гибридной войны, которая ведется каждый день, ни в Украине, где она ежедневно совершает яростные и агрессивные нападения", – заявила премьер-министр Дании.

По ее мнению, европейские страны должны сохранять единство и не прибегать к самостоятельным действиям.

"Я считаю, что мы должны сохранять единство Европы, а не действовать в одиночку", – подчеркнула Фредериксен.

Фредериксен призвала Европу действовать сообща

Датская премьер-министр также напомнила, что европейские лидеры ранее неоднократно подчеркивали важность общей позиции, когда отдельные политики самостоятельно отправлялись в Москву.

"Мы и раньше подчеркивали – очень четко, от имени всей Европы, – каждый раз, когда другие действовали самостоятельно и ездили в Москву, что для нас, европейцев, крайне важно держаться вместе. За это многие из нас боролись все эти годы", – сказала она.

Что предшествовало

Напомним, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Лидеры обсудили войну России против Украины и дипломатические усилия по ее прекращению.

В Кремле сообщили, что Путин во время разговора с лидерами Финляндии и Норвегии оценил текущую ситуацию на фронте в Украине, напомнив о ее "первопричинах".

Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Путин сказал Стуббу и Стьоре, что Россия не пойдет на компромисс относительно своей цели захватить весь Донбасс.

После разговора с российским диктатором Александр Стубб и норвежец Йонас Гар Стьоре позвонили президенту Украины Владимиру Зеленскому. Они обсудили итоги переговоров с российским руководителем, а также дальнейшие дипломатические усилия с участием Украины, США, Европы и НАТО.

В Кремле заявили о готовности возобновить трехсторонние переговоры по Украине во второй декаде ноября. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, одной из главных тем будущей встречи должно стать создание системы безопасности для Украины и России после завершения войны.

Как писал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский рассказал о переговорах в Осло по гарантиям безопасности для Украины. По его словам, Киев может получить гарантии по принципу статьи 5 НАТО, которая предусматривает коллективную защиту в случае нападения на одного из участников Альянса.

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