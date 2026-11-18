Высокопоставленные республиканцы в Палате представителей США (нижняя палата Конгресса) угрожают отменить положения законопроекта об обороне, касающиеся Украины, которые, в частности, предусматривают обмен разведданными, расширение военной помощи и целевые санкции против России. Таким образом, они давят на демократов, чтобы те исключили из документа формулировки, которые усилили бы контроль Конгресса над министром обороны Питом Хегсетом и президентом Дональдом Трампом.

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Об этом пишет NBC News со ссылкой на семь осведомленных источников. По их данным, за давлением на демократов стоят спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) и председатель комитета по международным отношениям Брайан Маст (республиканец от штата Флорида).

Они настаивают на исключении из Закона о национальной обороне нескольких положений, направленных на оказание помощи Украине в войне с Россией. Республиканцы пытаются использовать их как козырь в переговорах с оппонентами.

"Эти действия являются тактикой переговоров, призванной заставить демократов, которые вскоре получат контроль над обеими палатами Конгресса, исключить из этого законопроекта, который обязательно должен быть принят, положения, связанные с Хегсетом и Трампом, на фоне обеспокоенности войной с Ираном и лидерскими качествами министра обороны", – говорится в статье.

Глава Пентагона на прошлой неделе едва избежал импичмента, руководит непопулярной войной и подвергается критике за то, что отодвигает на второй план высокопоставленных военных офицеров.

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Среди положений этого закона (NDAA), против которых выступают республиканцы, есть формулировки, обязывающие Хегсета обращаться в Конгресс перед повышением и понижением в звании военных офицеров, ограничивающие расходы Хегсета на командировки без дополнительной информации о войне с Ираном, а также устанавливающие ограничения на полномочия Хегсета и Трампа по ведению войны.

"Переговоры по NDAA, который определяет бюджет Министерства обороны на следующий год, на этой неделе перешли на уровень глав комитетов и руководства, по словам двух человек, охарактеризовавших этот процесс как "живую игру". Ожидается, что окончательный вариант текста NDAA будет утвержден в первую неделю декабря", – пишет NBC News.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, обмен разведданными с Украиной в октябре стал предметом споров между администрацией Трампа и президентом Украины Владимиром Зеленским, обвинившим Белый дом в ограничении обмена разведданными, что на протяжении последних 4,5 лет помогало Киеву предотвращать атаки российских баллистических ракет.

Трамп и госсекретарь Марко Рубио опровергли эти обвинения, а Зеленский впоследствии подтвердил, что обмен разведданными возобновился после перерыва.