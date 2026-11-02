"Ремонтные бригады работают круглосуточно": Зеленский рассказал о новой российской тактике обстрелов энергетики. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия продолжает проводить операцию против энергосистемы Украины. В этом году у врага новая тактика: они бьют не только по объектам генерации, но и наносят удары по сетям, пытаясь помешать распределению электроэнергии.

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Специалисты работают над восстановлением, в то же время россияне постоянно осуществляют новые атаки, речь идет о десятках ударов в сутки. Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении в понедельник, 2 ноября.

"В эти недели по всей Украине практически круглосуточно работают ремонтные бригады, энергетики – после российских обстрелов восстанавливают подачу электричества... Наши энергетики, наши ремонтники – настоящие молодцы, выполняют колоссальную работу. Сейчас скорость восстановления имеет такое же значение, как и наличие ракет у ПВО. Поэтому каждый день должен быть абсолютно эффективным в ремонтах, в восстановлении, в строительстве защиты", – отметил он.

Президент поставил перед правительством задачу осенью и зимой возобновить программу доплат энергетикам и ремонтникам, которая хорошо показала себя в прошлом году.

"Всем, кто задействован в этих ремонтах, энергетикам нужны ежемесячные доплаты, чтобы люди чувствовали, что общество ценит то, что они делают и как работают. Также должны быть ротации команд, работающих в самых сложных условиях. Украинские громады действительно должны идти плечом к плечу в восстановлении. Рассчитываю, что на этой неделе правительство представит все детали поддержки ремонтных бригад и энергетиков", – резюмировал гарант.

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Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве до сих пор не работают на производство электроэнергии три крупные теплоэлектроцентрали – ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые получили повреждения во время российской атаки 7 января 2026 года. Из-за этого столица имеет ограниченные возможности собственной генерации, а быстро стабилизировать электроснабжение не удастся: для этого необходимо восстановить не только поврежденные энергетические объекты, но и сети передачи и распределения электроэнергии.

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