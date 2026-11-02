"Ремонтные бригады работают круглосуточно": Зеленский рассказал о новой российской тактике обстрелов энергетики. Видео

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Украинцам назвали тариф на газТарифы на газ в Украине с 1 ноября: сколько будет стоить кубометрИллюстрация - отключение светаСитуация со светом изменилась: какие графики действуют и в каких регионах хуже всего"Россияне не могли не знать": 26 человек погибли в результате российского удара по школе и укрытию в Комышувахе Запорожской области. Видео"Россияне не могли не знать": 26 человек погибли в результате российского удара по школе и укрытию в Комышувахе Запорожской области. ВидеоИзвестно о расстрелах: после завершения перемирия в Олешках оккупанты провели фильтрацию на прибрежных территорияхИзвестно о расстрелах: после завершения перемирия в Олешках оккупанты провели фильтрацию на прибрежных территорияхИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаУкраинцам назвали тариф на газ с 1 декабря 2026 годаУкраинцам назвали тариф на газ с 1 декабря 2026 года: сколько нужно будет платить за 1 кубометрНад Киевом создали РЭБ-купол: "Флеш" рассказал, как работает новая защита от реактивных "Шахедов"Над Киевом создали РЭБ-купол: "Флеш" рассказал, как работает новая защита от реактивных "Шахедов"Россия подняла в воздух группу самолетов Ту-160 с аэродрома "Украинка": возможны пуски крылатых ракетРоссия подняла в воздух группу самолетов Ту-160 с аэродрома "Украинка": возможны пуски крылатых ракет"Как можно стать президентом, будучи настолько глупым?" Интервью со швейцарцем Фредериком Сплендоре, который пробежал 13 стран ради Украины"Как можно стать президентом, будучи настолько глупым?" Интервью со швейцарцем Фредериком Сплендоре, который пробежал 13 стран ради Украины
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

"Ремонтные бригады работают круглосуточно": Зеленский рассказал о новой российской тактике обстрелов энергетики. Видео

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read1 мин
495
"Ремонтные бригады работают круглосуточно": Зеленский рассказал о новой российской тактике обстрелов энергетики. Видео
Президент Владимир Зеленский. Источник: Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия продолжает проводить операцию против энергосистемы Украины. В этом году у врага новая тактика: они бьют не только по объектам генерации, но и наносят удары по сетям, пытаясь помешать распределению электроэнергии.

Специалисты работают над восстановлением, в то же время россияне постоянно осуществляют новые атаки, речь идет о десятках ударов в сутки. Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении в понедельник, 2 ноября.

"В эти недели по всей Украине практически круглосуточно работают ремонтные бригады, энергетики – после российских обстрелов восстанавливают подачу электричества... Наши энергетики, наши ремонтники – настоящие молодцы, выполняют колоссальную работу. Сейчас скорость восстановления имеет такое же значение, как и наличие ракет у ПВО. Поэтому каждый день должен быть абсолютно эффективным в ремонтах, в восстановлении, в строительстве защиты", – отметил он.

Читайте также
Роман ПрядунРоман Прядун
38,9 т.
ЕС и Канада создают альянс на фоне угроз со стороны Трампа и Путина: что это дает Украине и что может помешать
38,9 т.
ЕС и Канада создают альянс на фоне угроз со стороны Трампа и Путина: что это дает Украине и что может помешать
Мария ШевчукМария Шевчук
13,1 т.
Экс-директор ЦРУ о Буданове: Его оценки помогают понять динамику войны
13,1 т.
Экс-директор ЦРУ о Буданове: Его оценки помогают понять динамику войны
Иван ЧерленскийИван Черленский
11,9 т.
В Кремле ответили, возможны ли новые гуманитарные операции, как в Олешках
11,9 т.
В Кремле ответили, возможны ли новые гуманитарные операции, как в Олешках

Президент поставил перед правительством задачу осенью и зимой возобновить программу доплат энергетикам и ремонтникам, которая хорошо показала себя в прошлом году.

"Всем, кто задействован в этих ремонтах, энергетикам нужны ежемесячные доплаты, чтобы люди чувствовали, что общество ценит то, что они делают и как работают. Также должны быть ротации команд, работающих в самых сложных условиях. Украинские громады действительно должны идти плечом к плечу в восстановлении. Рассчитываю, что на этой неделе правительство представит все детали поддержки ремонтных бригад и энергетиков", – резюмировал гарант.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве до сих пор не работают на производство электроэнергии три крупные теплоэлектроцентрали – ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые получили повреждения во время российской атаки 7 января 2026 года. Из-за этого столица имеет ограниченные возможности собственной генерации, а быстро стабилизировать электроснабжение не удастся: для этого необходимо восстановить не только поврежденные энергетические объекты, но и сети передачи и распределения электроэнергии.

Похожие темы
Энергосистема УкраиныРоссийские обстрелыВойна в УкраинеЭнергетикаэлектроэнергияВладимир ЗеленскийВладимир Зеленский
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!