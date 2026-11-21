Посмотрите внимательно на это фото. Это, пожалуй, единственный реальный результат "исторического" саммита. Путин держит Трампа за локоть, как старого знакомого, которого нельзя отпускать. Трамп наклоняется к нему с выражением человека, который пытается что-то расслышать.

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А посередине стоит Си Цзиньпин и тихо улыбается, как хозяин, который точно знает, кто в этой комнате на самом деле выиграл.

Эту встречу анонсировали как новую Ялту, первый в истории разговор лидеров трех ядерных сверхдержав. Мир ждал чего-то большого. А получил "большое ничто". Декларацию, в которой лидеры торжественно согласились, что ядерная война – это плохо.

Никаких переговоров о контроле над вооружениями, никаких обязательств, никаких целей. Путин сам объяснил, что документ никого ни к чему не обязывает. После этого троица разъехалась, даже не выйдя к журналистам.

Об Украине в совместном заявлении не сказано ни слова. Крупнейшая война в Европе со времен Второй мировой, сотни тысяч погибших, удары по гражданским каждую ночь. А эти трое старцев просто сделали вид, что ее не существует. Хотя Трамп перед поездкой обещал, что война будет в повестке дня.

Но для каждого из участников это большое ничто имеет свою цену. Си получил картинку, где он в центре мира, а Вашингтон и Москва стоят по бокам. Путин получил главное, чего хотел – фото на равных с лидерами США и Китая, после нескольких лет изоляции и ордера МУС.

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Недаром он так искренне благодарил Си за организацию. А вот что получил Трамп, кроме рукопожатия с человеком, который тем временем продолжает бомбить украинские города, сказать трудно.

Так что Шэньчжэнь показал простую вещь. Мир не рождается из фото и символических деклараций. За него борются на фронте, в Керченском проливе, на российских НПЗ и в кабинетах тех лидеров, которые, как премьер Австралии, не боятся сказать Путину в лицо, чтобы он прекратил свою войну.

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А пока великие державы фотографируются, украинские силы обороны продолжают делать настоящую работу.

Так победим

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