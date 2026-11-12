Расмуссен призвал Британию и Францию немедленно отправить войска в Украину – The Telegraph

Великобритания и Франция должны немедленно отправить свои войска в Украину, не дожидаясь заключения мирного соглашения с Россией. Они могли бы защищать украинские населенные пункты и критическую инфраструктуру от российских атак, одновременно позволив высвободить больше украинских сил для фронта.

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С таким предложением выступил бывший генеральный секретарь НАТО и экс-премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен в интервью британскому изданию The Telegraph. Он упрекнул Париж и Лондон в недостатке решительности и назвал созданную ими "коалицию желающих" скорее "коалицией тех, кто ждет".

"В течение нескольких месяцев Франция и Великобритания пытались создать коалицию желающих, но теперь это скорее коалиция тех, кто ждет. Мы должны превратить ее в "коалицию тех, кто действует", отправив войска", – сказал Расмуссен.

Бывший глава НАТО подчеркнул, что Европа должна не ждать мирного соглашения, а самостоятельно прилагать усилия для прекращения войны. В частности, она должна показать российскому диктатору Владимиру Путину, что не отступит под давлением и продолжит помогать Украине защищаться от российских атак.

С таким заявлением Расмуссен выступил на фоне переговоров Украины, США и России в Абу-Даби, посвященных гарантиям безопасности и предотвращению новой войны. Европейских представителей не допустили в зал переговоров после того, как Москва выступила против их участия.

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По мнению бывшего генсека НАТО, это не освобождает европейские страны от ответственности за поддержку Украины.

"Президент Трамп выбрал Москву и встал на сторону Владимира Путина. Поэтому Европа несет особую ответственность за помощь Украине, и именно поэтому я призываю европейских лидеров проснуться", – подчеркнул Расмуссен.

Он убежден, что Путин не заинтересован в мире, пока считает, что может добиться успеха на поле боя. Поэтому, подчеркнул бывший глава Альянса, необходимо изменить расчеты Кремля и усилить давление на Россию.

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Согласно его предложению, британские и французские военные могли бы защищать украинские населенные пункты от российских атак, выполняя роль сил сдерживания и обеспечения безопасности. Это позволило бы высвободить больше украинских ресурсов для использования непосредственно на фронте.

При этом Расмуссен подчеркнул, что такое развертывание контингента будет соответствовать международному праву, если произойдет по просьбе Киева.

Бывший глава Альянса призвал Германию, Испанию и Грецию передать Украине все имеющиеся запасы ракет-перехватчиков для систем Patriot, чтобы помочь ей защититься от российских баллистических ударов. Кроме того, он предложил распространить интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны НАТО на западные регионы Украины.

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Еще один пункт его плана предусматривает конфискацию Евросоюзом более 200 млрд евро замороженных российских активов. Эти средства, по мнению Расмуссена, следует направить на пополнение оборонного бюджета Украины.

Он выступает и за реформирование "Коалиции желающих": в ней должны остаться только страны, готовые вступить в войну с Россией, если та снова нападет на Украину после заключения соглашения о прекращении огня. При этом участники объединения должны иметь надежные гарантии безопасности.

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявлял, что ввод европейских войск в Украину якобы будет означать войну с Россией. Он также утверждал, что именно Европа якобы подталкивает западные страны к конфликту с Москвой. В то же время Путин заявил, что у РФ будто бы нет оснований для войны с Европой, а нынешнюю ситуацию назвал следствием "системных ошибок Запада в политике и безопасности".