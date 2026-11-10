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Совет ЕС продлил мандат миссии по оказанию военной помощи Украине: о каком сроке идет речь

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
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Совет ЕС продлил мандат миссии по оказанию военной помощи Украине: о каком сроке идет речь
Рада продлила мандат Миссии военной помощи ЕС. Источник: Ministerie van Defensie

Совет Европейского союза продлил мандат Миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine) еще на два года – до 15 ноября 2028 года. На ее работу в этот период предусмотрели почти 300 млн евро.

Соответствующее решение опубликовали на официальном сайте Совета ЕС. В сообщении также отмечается, что после стратегического пересмотра деятельности миссии европейские партнеры решили расширить ее возможности и открыть представительство в Украине.

Новый формат сотрудничества

Представительство EUMAM Ukraine в Украине будет координировать работу непосредственно с украинским военным руководством, Вооруженными силами Украины и международными партнерами.

Кроме того, Совет ЕС расширил мандат миссии. Теперь при подготовке украинских военнослужащих будут больше учитывать боевой опыт, полученный Украиной во время полномасштабной войны. Основной акцент сделают на совершенствовании военного обучения в соответствии с потребностями украинской обороны.

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Миссия продолжит сотрудничать с США, Великобританией, Канадой, Норвегией и другими международными партнерами. Также она будет координировать работу с Коалицией желающих и странами НАТО в рамках командования НАТО по вопросам помощи в сфере безопасности и подготовки для Украины (NSATU).

Как работает миссия

Совет ЕС принял решение о создании EUMAM Ukraine 17 октября 2022 года. Изначально миссия должна была действовать в течение двух лет.

Ее стратегическая цель – усиление военного потенциала Вооруженных сил Украины, чтобы они могли восстанавливать и эффективно проводить военные операции, защищать территориальную целостность страны в пределах международно признанных границ, осуществлять суверенитет и защищать гражданское население от российской вооруженной агрессии.

EUMAM Ukraine обеспечивает несколько направлений подготовки украинских военных:

  • индивидуальное военное обучение;
  • коллективную подготовку подразделений;
  • специализированное обучение военнослужащих;
  • координацию и синхронизацию учебных программ между государствами – членами ЕС.

Обучение проходит на территории стран Евросоюза. Его также поддерживают путем передачи Вооруженным силам Украины оборудования летального и нелетального назначения.

Финансирование деятельности EUMAM Ukraine осуществляется через Европейский фонд мира.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Мерц пригрозил заблокировать семилетний бюджет ЕС без гарантий от всех стран финансировать Украину.

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