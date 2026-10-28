"Вопрос шире": Зеленский объяснил ситуацию с поставками ракет-перехватчиков из США и работой Starlink

Украина в 2026 году получает в среднем всего 12 ракет для Patriot в месяц и вынуждена искать дополнительные боеприпасы в других странах. В то же время спутниковые системы Starlink и Starshield играют важную роль в обороне Украины и противодействии российским ударным беспилотникам.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи с представителями украинских СМИ. Он также рассказал о своем обращении к президенту США Дональду Трампу по поводу дополнительных ракет на зимний период.

Украина испытывает дефицит ракет для ПВО

Зеленский пояснил, что проблема с американскими поставками касается не только ракет для Patriot. Украине также не хватает боеприпасов для систем NASAMS. Они, как и другие вооружения, входят в пакеты в рамках программы PURL, за которые платят европейские партнеры.

По словам президента, США уже передали Украине часть вооружений по этой программе. Она предусматривает поставки различных видов военной продукции, в частности 20-миллиметровых снарядов для F-16, боеприпасов для HIMARS, а также ракет для Patriot и AIM.

В то же время с поставками отдельных видов вооружения остаются трудности. В частности, в 2026 году Украина получает в среднем лишь 12 ракет для Patriot в месяц.

Поэтому Украина договаривается о дополнительных поставках с другими странами, преимущественно европейскими. Зеленский не раскрыл, о каких именно государствах идет речь, поскольку у них самих ограниченные запасы ракет, а их население опасается, что после передачи боеприпасов их собственным армиям может не хватить.

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По словам президента, благодаря двусторонним договоренностям Украина получает разное количество ракет – две, пять, десять или двадцать. Искать новые партии боеприпасов и средства противовоздушной обороны приходится каждую неделю.

"Я сегодня живу в таких обстоятельствах, когда постоянно – каждую неделю – нужно собирать новые пакеты, новые ракеты, новую защиту", – сказал Зеленский.

Он объяснил, что эти ракеты необходимы для ежедневной защиты украинцев от российских баллистических ударов. Для получения необходимых боеприпасов Украине нужно одобрение Соединенных Штатов.

Главные истории дня

Зеленский попросил Трампа утвердить дополнительный пакет ракет

Подписание документов о поставках американских ракет не покрывает все потребности Украины в боеприпасах. Зеленский пояснил, что министр обороны США Пит Хегсет подписал документы на поставку 12 ракет, тогда как в течение этого месяца Украина использовала 35. Еще 23 ракеты удалось найти благодаря договоренностям по другим направлениям.

Во время разговора с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке Зеленский попросил утвердить дополнительный пакет ракет на зимний период.

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"Я сказал ему: "Мне нужен этот пакет. Пожалуйста, утвердите этот пакет сейчас", – рассказал глава государства.

По словам Зеленского, он назвал Трампу необходимое количество ракет и заверил, что в случае их поставки Украина не будет наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

Трамп поинтересовался, где можно найти эти боеприпасы. Зеленский указал на страны, у которых есть необходимые ракеты. Американский президент пообещал приложить все усилия, одновременно отметив, что запасы таких боеприпасов в самих США ограничены.

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Зеленский объяснил, как Украина использует Starshield

Президент прокомментировал заявления Илона Маска об использовании Starshield против российских военных и подчеркнул, что украинские силы применяют систему для обороны на своей территории, а не для атак в России.

"Это не "offensive", это "defensive" – это разные вещи", – объяснил Зеленский.

По его словам, Starshield помогает украинским военным противостоять российским оккупантам. В то же время спутниковые системы используют не только для боевых задач, но и для логистики – в частности, обеспечения военных едой и водой.

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Кроме того, Украина начала применять Starshield для противодействия российским ударным беспилотникам типа "Шахед" и реактивным дронам.

В качестве примера Зеленский привел дрон "Барс", который ранее использовали как дальнобойный ударный беспилотник. По его словам, украинская сторона решила проверить, можно ли применять его для уничтожения воздушных целей.

По словам президента, одна из европейских стран оплатила закупку 2000 таких дронов. Во время испытаний "Барс" успешно уничтожил российский "Шахед".

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"Мы были очень рады. А потом Starshield перестал работать", – отметил Зеленский.

Президент добавил, что не знает, кто именно принял решение о прекращении работы системы. По его предположению, это могло быть внутреннее решение SpaceX или распоряжение кого-то из американского правительства.

Украина уничтожает около 90% "Шахедов"

Зеленский также сообщил, что во время отключения Starlink и Starshield гибли мирные жители. По его словам, причины были разными, однако перебои в работе спутниковых систем также приводили к гибели людей.

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В то же время сейчас украинские силы уничтожают около 90% российских "Шахедов". Как объяснил президент, в начале российских атак этот показатель составлял от 50% до 75–78%, но впоследствии вырос до нынешнего уровня.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что европейские союзники США и Канада начали искать альтернативу Starlink после ограничений на использование спутниковой связи в Украине. Партнеров беспокоит зависимость от системы SpaceX, поскольку доступ к ней могут ограничить без предварительных консультаций.

Одним из возможных альтернативных решений является европейская спутниковая сеть OneWeb. В то же время ее терминалы тяжелее, больше и требуют больше энергии, что создает дополнительные трудности для использования непосредственно на фронте.