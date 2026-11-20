Президент Чехии Петр Павел предположил, что российская провокация, подобная инциденту в Польше, может произойти и на чешской территории. По его словам, это лишь вопрос времени, поскольку Москва рассматривает страны, которые помогают Украине, как законные цели.

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Об этом Павел заявил в конце визита в Оломоуцкий край, комментируя падение двух ракет и реактивного беспилотника на юго-востоке Польши. О его словах сообщило чешское издание iDNES.cz. Президент также подчеркнул, что подобные инциденты уже нельзя считать единичными.

Позиция России

Павел напомнил, что Россия постоянно подчеркивает, что каждая страна, которая поддерживает Украину, становится для нее законной целью.

"Это означает, что мы также находимся в списке целей. Скорее вопрос времени, когда что-то подобное произойдет и у нас", – сказал чешский президент.

По его словам, за последнее время произошло уже несколько десятков подобных инцидентов. Павел считает, что это свидетельствует об отсутствии у России намерений быстро завершить войну против Украины или наладить отношения с Европой.

Напротив, Москва пытается укрепить свои позиции, чтобы после завершения войны диктовать европейским странам собственные условия и раскалывать их с помощью гибридного влияния.

Президент Чехии убежден, что уступки российскому давлению лишь создадут условия для его продолжения. Поэтому Европа должна выработать единую и понятную позицию, которая даст Москве понять, что она не может диктовать свои правила.

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Помощь Польше

Павел также напомнил, что Чехия уже участвует в мерах безопасности на восточном фланге НАТО. Чешские военнослужащие служат в передовых силах Альянса в странах Балтии, а чешские вертолеты помогают защищать воздушное пространство Польши.

Если Варшава обратится за дополнительной помощью, Чехия, по словам президента, должна быть готова ее оказать.

На инцидент отреагировал и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Он осудил нарушение польского воздушного пространства и назвал его совершенно неприемлемым.

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"Чехия твердо стоит на стороне наших польских друзей и готова при необходимости оказать помощь и содействие", – заявил глава правительства.

Провокация в Польше

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что падение ракет и реактивного беспилотника не было случайностью. Он назвал произошедшее целенаправленной провокацией России. В то же время Туск не исключил, что она могла быть связана с учениями военных "коалиции желающих", которые сейчас проходят в Польше.

Чехия не участвует в этих маневрах. Однако в Польше находится начальник Генерального штаба чешской армии Мирослав Главач. Он заявил, что военные готовы присоединиться к подобным учениям, если армия получит соответствующий мандат.

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"Речь идет не о вступлении в продолжающуюся войну. Это подготовка к тому, что может произойти после ее завершения или объявления перемирия. Речь идет о способности поддержать украинскую армию во время ее восстановления", – пояснил Главач.

Реакция Павела

Сам Петр Павел также предположил, что между инцидентом и нынешними учениями "коалиции желающих" в Польше может быть связь. По его словам, именно маневры могли стать одной из причин российской провокации.

"Здесь уже действительно не идет речь о какой-либо уступчивости или размывании ответственности. Нужно четко сказать, что это агрессивный шаг, направленный против нас и против мира в Европе", – подчеркнул президент Чехии.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российская ракета упала неподалеку от военного полигона в Польше, где тренируются тысячи военных НАТО.

Позже Трамп заявил, что Путин случайно запустил дроны и ракеты по Польше.