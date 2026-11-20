В отличие от многих комментаторов и друзей я совершенно не разделяю их оптимизма по поводу того, что "путина унизили, это инстаграмная встреча, подписана никчемная бумажка…" и так далее.

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Первое: не унизили. Встречали, провожали, фотографировали, что называется, по протоколу. Это Трампа встречали и чествовали не по протоколу. Но так, очевидно, Китай демонстрировал особое расположение к президенту США, который, отмечу, тоже чествовал лидера Китая схожим образом. Любезность в ответ на любезность;

Второе: бумага-то подписана страшная. Я бы ее назвал – творим в мире все, что хотим. И никто нам не указ. Нам, сказали они, плевать на все эти ваши международные институты. Суд ваш никчемный, плюем на него, а ООН, такую послушную ООН, мы вскоре еще больше прогнем и сделаем "под себя". Ядерное оружие – это наша, трех стран прерогатива. Франции и Великобритании, остальным – молчать! Ну и главное. О войне в Украине ни слова. Это значит, что войны нет. Это значит – полная индульгенция путину НА ВСЁ.

И, да. Европы тоже нет.

И не имеет значения, что сумасшедший идиот – президент США – имел в виду, подписывая эту простыню. Важно то, что он в очередной раз подтолкнул путина в Украине, в очередной раз подтолкнул его к войне с Европой. "Правильно все делаешь, мой друг!" На а Си? Тот с трудом скрывает улыбку.

Что дальше? Дальше будет ПЛОХО. Что может изменить это "плохо"? Только и как всегда, позиция и стойкость истерзанной окровавленной Украины.

И надежда на то, что Европа, скажем в тысячный раз, наконец-то проснется. Европа – тебя убивать идут. Не понятно еще?

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