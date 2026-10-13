"Россия хотела бы заключить соглашение, но Зеленский по каким-то причинам не хочет его заключать", – заявил Дональд Трамп 10 октября, рассказывая журналистам о своем последнем разговоре с Владимиром Путиным. Затем он сообщил, что российский президент очень стремится к миру, что Зеленский уже много раз мог закончить войну и что Украине следует избрать нового президента. Когда человек, возглавляющий самую могущественную демократию мира, говорит подобные вещи, вполне естественно задаться вопросом: насколько глубоко должна была погрузиться американская политика, чтобы российский агрессор превратился в миротворца, а президент страны, подвергшейся нападению, стал главным виновником войны, которая уже четыре с половиной года опустошает его государство.

Видео дня

Итак, Трамп не знает, почему Зеленский отказывается от соглашения, которого якобы добивается Путин. Президенту Соединенных Штатов, несмотря на все разведывательные службы, дипломатические доклады и военные оценки, которые он получает ежедневно, почему-то не бросается в глаза довольно простой факт. Россия напала на Украину, оккупировала ее территории, разрушила города и убила десятки тысяч ее граждан. Российская армия уже много лет пытается реализовать замысел своего президента, направленный на окончательное уничтожение независимости Украины. Зеленский возглавляет страну, которая защищается от этой агрессии, а ее граждане обладают достаточным опытом общения с Россией, чтобы понимать истинную цену обещаний Кремля и заключенных с ним соглашений.

Вероятно, с точки зрения Трампа на международную политику, чрезвычайно странно, что украинцы проявляют такую преданность собственной стране. Почему бы им просто не отдать россиянам то, чего те требуют, не согласиться на изменение своих границ и не позволить американскому президенту наконец объявить о еще одном крупном дипломатическом успехе? Что это за упрямство народа, который после многих лет бомбардировок, тысяч похорон и миллионов вынужденно перемещенных лиц по-прежнему настаивает на своем праве самостоятельно определять собственное будущее? Для человека, воспринимающего весь мир как пространство для заключения сделок, украинская свобода, очевидно, представляет собой категорию, которую трудно понять.

РЕКЛАМА

Особенно отвратительна легкость, с которой Трамп говорит о мирных намерениях Путина. Судя по собственным требованиям, российский президент рассчитывает, что Украина передаст ему даже те территории, которые российская армия так и не смогла захватить. Нет никаких доказательств того, что он отказался от имперских целей, ставших причиной вторжения в суверенную Украину. Однако Трампу достаточно того, что Путин во время мягкого телефонного разговора заверяет его в своем стремлении к миру. Четыре с половиной года разрушений оказываются менее весомым аргументом, чем несколько путинских шепотов, которые американский президент слышит на другом конце телефонной линии.

Главные истории дня

История знает подобные моменты, когда западные лидеры верили, что могут умиротворить агрессора уступками. В 1938 году Невилл Чемберлен подписал Мюнхенское соглашение, по которому Чехословакия была принесена в жертву территориальным амбициям Гитлера, а затем вернулся в Лондон, убежденный, что обеспечил Европе мир. Представим, что после нападения Германии на Польшу годом позже он заявил бы британской общественности, что Гитлер искренне стремится к договоренности, но поляки по каким-то известным лишь им причинам упрямо отказываются прекращать войну. Оставалось бы только посоветовать им избрать нового президента, который оказался бы более сговорчивым на переговорах с Берлином.

РЕКЛАМА

Каким бы гротескным ни казалось такое гипотетическое заявление, сегодня его логика звучит из уст американского президента. Однако следует помнить об одном историческом отличии. Несмотря на катастрофическую политику умиротворения Гитлера, 3 сентября 1939 года Чемберлен объявил войну нацистской Германии после ее нападения на Польшу. В конечном счете он все же осознал ту черту, за которой отступление перед агрессором превращается в национальное унижение. Трамп же спустя более четырех лет после начала российского вторжения по-прежнему пытается убедить мир в искренности стремления Путина к миру и объяснить, каким образом Зеленский своим поведением срывает планы российского президента.

РЕКЛАМА

О том, насколько теплыми стали отношения между двумя лидерами, решил рассказать советник Путина Юрий Ушаков. После девяностоминутного разговора президентов Ушаков сообщил, что ни один из них не хотел первым завершать звонок, поэтому в итоге они сделали это одновременно. Какая трогательная сцена! Можно подумать, что речь идет о телефонном разговоре двух влюбленных подростков, которые после полуночи никак не могут положить трубку, долго прощаются, просят друг друга первым завершить разговор и в конце концов договариваются повесить трубки одновременно. Не хватало лишь того, чтобы Ушаков рассказал нам, кто последним пожелал другому спокойной ночи.

РЕКЛАМА

Очевидно, Кремль настолько упивается теплотой этих отношений, что считает: мир заслуживает знать даже самые нежные подробности. Пока два президента соревнуются в том, кто дольше останется на связи, российские летчики поднимаются в воздух и направляются к украинским городам с бомбами, предназначенными для людей, которые в ту же ночь будут пытаться спасти своих детей. Гротескность рассказа Ушакова становится почти невыносимой, если сопоставить сентиментальность двух влиятельных мужчин с реальными последствиями проводимой ими политики.

РЕКЛАМА

Всего через несколько часов после договоренности Трампа с Путиным российские бомбы обрушились на жилые дома в Запорожье. Среди по меньшей мере двадцати погибших были и дети. Агентство Reuters опубликовало свидетельство дедушки шестилетней девочки, тело которой извлекли из-под завалов. В конце октября она должна была праздновать свой день рождения. Ее дедушка стоял возле тела внучки и плакал, в то время как американский президент объяснял, что Путин стремится к миру. Я пытаюсь представить, как Трамп объяснил бы этому человеку, что жизнь его внучки оборвала армия президента, который так сильно хочет договориться, но Зеленский, видите ли, по каким-то причинам не желает идти ему навстречу.

РЕКЛАМА

Украинцы годами наблюдают подобные картины. Люди укладывают детей спать в одежде, чтобы в случае воздушной тревоги можно было немедленно спуститься в укрытие. Семьи прощаются на железнодорожных вокзалах, родители опознают тела своих сыновей, а потерявшие дома люди продолжают жить в городах, подвергающихся новым атакам. Сегодня миллионы украинцев могли бы жить гораздо спокойнее, если бы согласились позволить Москве решать их будущее. Но они предпочли остаться народом, имеющим право на собственное государство, язык, границы и политическую судьбу. Именно это решение Трамп называет нежеланием Зеленского заключить сделку.

РЕКЛАМА

Симпатии Трампа к Путину теперь приобрели вполне конкретное экономическое выражение. После телефонного разговора 9 октября американская администрация выдала разрешение, временно ослабляющее санкционные ограничения на торговлю российским дизельным топливом. Трамп объявил о поставках, общий объем которых, по его словам, может достичь 4,8 миллиона тонн. Он публично поблагодарил Путина за эту договоренность, в то время как европейские государства предупреждали, что любое ослабление давления на Москву может способствовать финансированию российской войны.

РЕКЛАМА

Следует осознать масштаб состоявшегося здесь политического унижения. В течение многих лет Соединенные Штаты пытались ограничить доходы российского государства от экспорта энергоресурсов именно потому, что эти средства помогают поддерживать его военную машину. Теперь президент США лично договаривается с Путиным о возвращении российского топлива на рынок и представляет эту договоренность как крупный успех. Все это происходит накануне промежуточных выборов в Конгресс США, когда цены на дизельное топливо стали серьезной внутриполитической проблемой для Белого дома.

РЕКЛАМА

В объяснениях Трампа присутствует почти оскорбительная ирония. Его администрация пытается смягчить последствия масштабных потрясений на энергетических рынках, вызванных, в частности, войной против Ирана, которую начали Соединенные Штаты и Израиль. Однако обвинить в дорогом топливе удобнее Зеленского. Согласно такой логике, украинский президент должен прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, поскольку они якобы наносят ущерб интересам американских фермеров и транспортных компаний. Американский дальнобойщик занимает центральное место в рассуждениях Трампа о войне, тогда как украинский ребенок в укрытии остается практически невидимым.

РЕКЛАМА

Украинские атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы имеют четкое военное и экономическое обоснование. Они снижают способность Москвы обеспечивать производство и поставки топлива, увеличивают издержки российской военной экономики и вынуждают агрессора направлять часть ресурсов на защиту промышленных объектов. Россия годами систематически уничтожала украинскую энергетическую инфраструктуру, пытаясь оставить миллионы людей без электричества и отопления. Когда Украина отвечает ударами по объектам, имеющим важное значение для российской военной экономики, Трамп реагирует с раздражением и требует от Зеленского прекратить атаки. Остается лишь спросить, как отреагировал бы президент США, если бы иностранное государство годами бомбило американские города, а затем союзник запретил бы Вашингтону наносить удары по военному потенциалу противника.

РЕКЛАМА

Зеленский предложил разумное решение, которое можно проверить на практике. Украина прекратит атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, если Россия одновременно прекратит удары по украинским объектам. Это предложение предполагает элементарный баланс обязательств, который должен был бы стать отправной точкой любого серьезного посредничества. Однако ранее Трамп настаивал на одностороннем прекращении атак со стороны Киева, тогда как Путин получил смягчение ограничений на экспорт топлива. Такое распределение уступок и требований позволяет Москве сохранять военные и экономические выгоды от агрессии, одновременно создавая для Украины дополнительные препятствия в ее обороне.

РЕКЛАМА

Именно в этом заключается наиболее серьезный ущерб, который Трамп наносит американской внешней политике. Еще недавно трудно было представить, что президент Соединенных Штатов будет публично повторять аргументы государства, вторгшегося в соседнюю европейскую страну, благодарить его президента, пока российские бомбы убивают мирных жителей, и требовать политических и военных уступок от жертвы агрессии. Всего два года назад подобное заявление из Белого дома вызвало бы потрясение даже среди тех, кто выступал за переговоры с Москвой. Сегодня Трамп настолько стремительно расширяет границы политически приемлемого, что нам приходится едва ли не ежедневно напоминать себе о драматических изменениях, которые произошли.

РЕКЛАМА

На протяжении десятилетий Америка строила свой международный авторитет на союзах, гарантиях безопасности и защите принципа, согласно которому более сильное государство не имеет права просто захватывать территории более слабого соседа. Разумеется, история американской внешней политики содержит и серьезные ошибки, в том числе грубые нарушения именно этих принципов. Тем не менее лидерство США в свободном мире основывалось на политической идее, согласно которой демократические государства заинтересованы в совместном ограничении агрессивного применения силы. Теперь Трамп отодвигает эту идею на второй план, отдавая предпочтение личным договоренностям, закулисным сделкам, давлению на союзников и необъяснимой уступчивости по отношению к Путину. Последствия такого поведения будут ощущаться еще долго после его ухода из Белого дома.

РЕКЛАМА

Для демократических союзников Америки это особенно опасный прецедент. Если американский президент сегодня может представлять агрессора как миротворца, а страну, подвергшуюся нападению, – как препятствие на пути к миру, то чего ожидать государствам, полагающимся на американские гарантии безопасности? Что подобная логика будет означать для стран Балтии, Польши или любого другого государства, которое однажды может столкнуться с требованиями значительно более сильного соседа? Международный порядок сохраняется не благодаря красноречивым декларациям о свободе, а благодаря готовности его наиболее могущественных участников действовать в соответствии с принципами, которые они обязались защищать.

РЕКЛАМА

Особую дерзость представляет собой призыв Трампа к украинцам избрать нового президента. Владимир Зеленский был избран голосами украинских граждан в 2019 году, а очередные выборы были отложены в соответствии с законом в связи с действием военного положения. Проведение свободных, безопасных и равноправных выборов в стране, где города ежедневно подвергаются бомбардировкам, миллионы людей находятся за границей в вынужденной эмиграции, а значительная часть территории оккупирована, – задача, которую невозможно решить одним мимоходом брошенным замечанием президента перед телекамерами. Зеленский уже предложил провести выборы, если Россия согласится на полное прекращение огня сроком на шестьдесят дней. Однако Путин до сих пор даже не подтвердил готовность принять это предложение.

РЕКЛАМА

И откуда вообще у Трампа право указывать украинцам, кого они должны видеть своим президентом? Неужели право украинского народа на демократический выбор заканчивается там, где начинается недовольство одного американского политика? Если Трамп считает, что Зеленский должен уйти лишь потому, что отказывается принимать его договоренности с Путиным, ему стоило бы проявить хотя бы больше уважения к народу, который защищал свой демократический выбор даже с оружием в руках. Украинцы уже заплатили за свободу слишком высокую цену, чтобы кто-то в Вашингтоне решал, какой президент достаточно послушен, чтобы заслужить право вести их в будущее.

РЕКЛАМА

Наконец, Трампу стоило бы проявлять больше осторожности, рекомендуя другим государствам менять президентов. Третьего ноября американцы отправятся на выборы в Конгресс, результаты которых могут существенно изменить соотношение политических сил в Вашингтоне. Конгресс обладает конституционными полномочиями контролировать исполнительную власть, расследовать злоупотребления и при наличии предусмотренных законом оснований инициировать процедуру импичмента президента. Сами по себе результаты выборов не приведут к отстранению Трампа от власти, а для его отстранения в порядке импичмента потребуется также поддержка двух третей Сената. Однако вполне закономерно возникает вопрос: как долго американская демократическая система сможет выдерживать политику, которая подрывает международный авторитет страны и ее отношения с важнейшими союзниками?

РЕКЛАМА

Не скрою, что прекращение политики Трампа в отношении Украины я счел бы чрезвычайно хорошей новостью для демократического мира. Если бы американские институты однажды на основании фактов и в соответствии с конституционными процедурами установили наличие оснований для импичмента и отстранения его от должности, я действительно не думаю, что в Кремле нашлось бы много поводов для празднования. Вероятно, не меньшее разочарование испытали бы авторитарные лидеры по всему миру, которым отношение Трампа к Путину уже дало достаточно оснований полагать, что американскую поддержку демократии можно подчинить личным интересам президента. К счастью, Америка – это гораздо больше, чем один человек в Белом доме. У нее есть институты, свободные СМИ, Конгресс, суды и граждане, которые на протяжении своей истории неоднократно демонстрировали способность защищать демократический строй.

РЕКЛАМА

Тем временем Трамп продолжает говорить так, словно именно Зеленский должен оправдываться за затягивание войны. Стоит напомнить еще об одном факте, который американский президент упорно обходит стороной. Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений, связанных с незаконной депортацией украинских детей. Друг Трампа, с которым он столь сердечно беседует по телефону, возглавляет режим, армия которого несет ответственность за масштабные разрушения и человеческие страдания. Этот факт заслуживает гораздо большего внимания, чем сентиментальные описания их разговоров, хотя история о двух президентах, которые не хотят первыми класть трубку, очевидно, продается гораздо легче.

РЕКЛАМА

11 октября Трамп неожиданно объявил, что Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие. Зеленский выразил готовность Украины соблюдать такую договоренность, но подчеркнул, что ожидает подтверждения со стороны Москвы, согласования условий и реальных гарантий. На момент публикации заявления Трампа Россия публично не подтвердила достижение договоренности. Я хотел бы, чтобы любое реальное соглашение, способное остановить бомбардировки украинских городов, сработало, ведь каждый день без российских бомб означает спасенные человеческие жизни. Но обещания Путина заслуживают лишь того доверия, которое они приобрели благодаря его предыдущим действиям, – а доверия этого крайне мало или нет вовсе.

РЕКЛАМА

Больше всего во всей этой ситуации меня поражает то, что от украинцев постоянно требуют понимания страхов, интересов и политических потребностей других. Они должны понять территориальные требования Путина, проблемы Трампа из-за цен на топливо, экономические трудности Европы и усталость западных обществ от затяжной войны. Но сколько политиков готовы с такой же серьезностью отнестись к родителям в Харькове, которые ждут своего ребенка у руин школы, к военному на фронте, который четыре года не видел семью, или к женщине, потерявшей мужа и пытающейся объяснить детям, почему он больше не вернется домой? Их страдания слишком долго фигурируют в дипломатических переговорах лишь в качестве статистических данных, о которых вскользь упоминают перед началом дискуссии о территориях, санкциях и торговле.

РЕКЛАМА

Зеленский в ходе этой войны, безусловно, допускал и продолжает допускать ошибки, как и любой лидер, принимающий решения в условиях практически непрерывной национальной катастрофы. Украинцы сами будут решать, как оценивать его политику, решения и ответственность. Но сегодня у него есть то, что Трамп, несмотря на всю свою власть, деньги и политическую самоуверенность, демонстрирует все меньше понимания. Зеленский несет ответственность перед народом, который отказывается становиться предметом чужого торга. Его страна выдержала гораздо больше, чем кто-либо мог ожидать в феврале 2022 года, именно потому, что ее граждане решили: есть ценности, за которые стоит бороться, даже если цена этой борьбы ужасна.

РЕКЛАМА

Трамп может благодарить Путина, восхищаться его якобы искренним стремлением к миру, разговаривать с ним до поздней ночи и называть партнером по крупным сделкам. Он может требовать отстранения Зеленского, угрожать украинцам из-за атак на российские нефтеперерабатывающие заводы и пытаться представить сопротивление агрессии как препятствие дипломатическому успеху. Все это останется в истории как часть его политической ответственности. Американскому президенту однажды придется объяснить, почему для него было настолько важно оправдывать Путина в то время, когда Украина защищала собственное право на существование.

РЕКЛАМА

А украинцы будут продолжать защищать свою страну и после того, как закончатся телефонные разговоры, закроются избирательные участки в США, сменятся президенты, а дипломаты перестанут подсчитывать уступки. Их борьба уже доказала, что свобода – это не товар, цену которому определяют более сильные, и не привилегия, которую народ получает лишь при условии, что у него достаточно послушный президент.

Пока Владимира Путина будут помнить за вторжение, разрушенные города, военные преступления и украинских детей, которые так и не вернулись к своим семьям, Дональд Трамп рискует войти в историю этой войны как американский президент, который благодарил агрессора, одновременно призывая подвергшийся нападению народ сменить своего лидера.

РЕКЛАМА

И когда однажды будут писать историю украинского сопротивления, вопрос будет заключаться не в том, почему Зеленский отказался передать Путину то, что российская армия не смогла завоевать. Гораздо более сложный вопрос встанет перед теми, кто требовал от него этого, одновременно утверждая, что представляет свободный мир.

Юрий Ушаков позаботился о том, чтобы мир узнал: Путин и Трамп не хотели первыми завершать телефонный разговор. В украинских городах, среди руин, оставленных российской армией, живут родители, которые отдали бы все, что у них есть, лишь бы их телефон снова зазвонил, чтобы они услышали голос сына или дочери на другом конце провода и чтобы этот разговор продлился хотя бы несколько секунд. Их дети больше никогда не позвонят. Пока в Кремле с почти нежным восхищением пересказывают, как трудно двум президентам было положить трубки, украинские родители пытаются вспомнить последние слова своих детей – самые обычные слова, о которых тогда они еще не знали, что больше никогда их не услышат.

РЕКЛАМА

Однажды эта война закончится, и Украина начнет восстанавливать свои разрушенные города. Но никакое восстановление не вернет детей, убитых российскими ракетами, мужчин, оставшихся на фронте, или годы жизни, которые Путин отнял у миллионов людей. В истории этой войны останется и запись о том, что президент Соединенных Штатов публично благодарил человека, отдавшего приказ о вторжении, представлял его как искреннего сторонника мира и обвинял президента подвергшейся нападению страны в том, что тот мешает завершению войны. Трамп может искать оправдания в дипломатических переговорах, ценах на топливо и американских интересах. Но ни одно из этих объяснений не уменьшит морального веса его слов, произнесенных в то время, когда украинцы хоронили своих погибших.

РЕКЛАМА

Именно поэтому я хотел бы, чтобы Дональд Трамп однажды приехал в Украину, встал перед матерью, чей ребенок был убит российской ракетой, и повторил ей то, что он столь самоуверенно заявлял перед телевизионными камерами. Пусть объяснит ей, что Путин искренне стремится к миру, но Зеленский по каким-то причинам отказывается его принять. Затем пусть скажет ей, что украинцам следует избрать другого президента – кого-нибудь, кто с большим пониманием отнесется к требованиям Путина. Пусть расскажет ей, насколько сердечным был российский президент во время их телефонного разговора, настолько сердечным, что ни один из них не хотел первым прерывать связь.

И наконец, глядя прямо в глаза матери, у которой путинская война отняла ребенка, пусть Дональд Трамп еще раз поблагодарит Владимира Путина.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...