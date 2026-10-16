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Владимир Горбач
Владимир Горбач

Политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества

Новости политики / Мнения
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icon 1,2 т.
Блог |

Путиноголовость в Белом доме, или Как Америка играет в политическое шоу, а Украина платит кровью

Путиноголовость в Белом доме, или Как Америка играет в политическое шоу, а Украина платит кровью
Дональд Трамп

Трамп о Зеленском:

"Зеленский – не тот человек, с которым нам стоит иметь дело.

Они не собираются договариваться с Зеленским. Он не хочет договариваться. Он говорит, что хочет договариваться, но на самом деле не хочет.

Я не большой поклонник Зеленского. Они разрушили Украину".

Это из интервью Трампа каналу Newsmax, который был представлен в Украине в феврале, но так и не начал здесь вещание.

Но дело не в канале, а в Трампе. Он, конечно, не может пройти мимо упреков Зеленского, должен ему что-то ответить. И в этих ответах полностью раскрывает свою сущность. То есть, атакуя Зеленского, он лишь подтверждает свою... путиноголовость.

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Потому что делает это именно с российских позиций. Не с консервативных, прагматично-коммерческих, а именно российских. Потому что фигура, о которой умалчивают, – Путин – вне критики. Это не он разрушает Украину, это мы сами… Ага.

Итак, в явно критической для себя ситуации, очевидно стрессовой, Трамп совершает для себя критические ошибки. И "дизельная сделка" с Путиным, и словесная перепалка с Зеленским, и, особенно, блокировка для защитников Украины Starshield – военной версии Starlink – ведут его к политическому поражению.

По большому счету, его неограниченное и произвольное президентство опасно для всего человечества. И ограничение его власти новым Конгрессом выглядит как крайняя необходимость.

Но если остальное человечество платит за это ценами на топливо, то Украина снова платит еще и своей кровью. Платит за всех. Платит вынужденно, потому что не имеет другого выбора в сложившейся ситуации.

Нет даже права на выбор

Надо отдать должное: в конкурсе капитанов побеждает Зеленский. Но это не конкурс капитанов...

Это вообще не шоу, если что.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Фейсбук Владимира Горбача
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