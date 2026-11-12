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Путин сделал циничное заявление об Украине и заговорил о "гуманитарной миссии" в Константиновке по примеру Олешек

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read1 мин
2,0 т.
Путин сделал циничное заявление об Украине и заговорил о "гуманитарной миссии" в Константиновке по примеру Олешек
Российский диктатор Владимир Путин

Российский диктатор Владимир Путин выдал очередное циничное заявление об Украине. Глава Кремля заявил, что ему якобы хотелось бы, чтобы мир в Украине был вечным.

Об этом диктатор сказал во время встречи со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве 12 ноября, его заявления процитировали российские СМИ. Также он предложил организовать гуманитарную миссию из Константиновки по примеру Олешек.

Что сказал Путин

Российский диктатор Путин на встрече с Уиткоффом и Кушнером в Москве заявил, что якобы хотел бы, чтобы мир в Украине стал "вечным".

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Кроме того, он заявил, что возможное размещение иностранных войск в Украине будет представлять угрозу национальной безопасности РФ. По его словам, иностранные военные контингенты в Украине станут для российской армии "законными целями".

Также глава Кремля предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке, подобную эвакуации из Олешек. Он заявил, что Россия якобы контролирует Константиновку и готова создать безопасные условия для эвакуации.

Отметим, город Константиновка Донецкой области находится под контролем Украины и не был оккупирован. Россияне превратили его в город-призрак и практически уничтожили, однако захватить его оккупантам не удалось. Это можно увидеть на карте войны:

Константиновка на карте войны в Украине.Источник: Deep State

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в четверг, 12 ноября, спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Кремль. Они провели переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

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