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Юрий Федоренко (военный)
Юрий Федоренко (военный)

Командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "АХИЛЛЕС", советник оборонного комитета ВРУ

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Новости политики / Мнения
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Путин снова наступил на грабли: 16 дедлайнов захвата Донбасса и тысячи трупов

Путин снова наступил на грабли: 16 дедлайнов захвата Донбасса и тысячи трупов
Путин мечтает захватить Донбасс. Иллюстративное изображение. Источник: Фото создано OBOZ.UA с помощью ИИ

Как Силы обороны Украины подготовились к переговорам. Осенью первого года полномасштабной войны тогдашний министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал: "Сегодня переговоры с россией ведутся на поле боя, и это единственный вид переговоров, который она действительно понимает". Прошло несколько лет, но ситуация не изменилась: переговорная позиция рождается не за столом переговоров, а формируется на поле боя. Именно поэтому накануне трехсторонней встречи мировые СМИ начали под лупой рассматривать сводки с линии боевого соприкосновения. Что же они видят?

Короткий ответ на этот вопрос: россияне провалили все свои планы. Кстати, эти планы никогда не были секретом. Освещая регулярные контакты спецпредставителей президента США с кремлем, мировые информагентства сообщали: путин убежден, что его войска способны "в ближайшее время" оккупировать Донбасс. Впрочем, не только Донбассом ограничивались аппетиты кремля – россияне грезили тем, что вот-вот захватят Купянск и другие города на Востоке и Юге Украины.

Так было во время переговорного трека в начале года, так есть и сейчас. Свои поражения кремль безуспешно пытается прикрыть ложью. Схема известна: сначала российские "стратеги" преждевременно объявляют о захвате украинских городов, а затем... снова отчитываются о взятии тех же населенных пунктов. Иногда – с интервалом в несколько недель. Эта "информационная стратегия" остается неизменной. Меняется другое: враг теряет территории, бросая в топку войны все больше "пушечного мяса".

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Цифры потерь живой силы противника просто ошеломляют. Согласно вчерашней сводке Генерального штаба ВСУ, российская армия понесла самые большие суточные потери с начала полномасштабного вторжения: около 3000 убитыми и тяжелоранеными. Сегодняшний показатель – 2220. В октябре российская армия потеряла убитыми и тяжелоранеными 54 400 военных – это был рекордный показатель. Но ситуация на поле боя в ноябре обещает россиянам такую "жатву смерти", что октябрьские цифры могут показаться лишь началом.

Еще в сентябре западные аналитики констатировали: учитывая темпы летнего наступления, российским войскам понадобится время вплоть до осени 2032 года, чтобы захватить весь Донбасс. Однако с тех пор благодаря таким операциям Сил обороны Украины, как "Вивальди" и "Велес", темпы российского наступления не просто замедлились, они стали отрицательными.

Но кремль продолжает "строить планы" и сливать их в СМИ. В сентябре Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что в кремле установили новый срок захвата Донбасса – до конца февраля 2027 года. Похоже на правду: путин систематически наступает на те же грабли. Это уже будет шестнадцатый кремлевский "дедлайн".

Теоретически у агрессора есть шанс остановиться, но если источники Bloomberg не ошибаются, военно-политическое руководство страны-агрессора не планирует этого делать. Вполне возможно, что в феврале появится семнадцатый дедлайн, затем восемнадцатый... Это не означает, что враг никогда не остановится. Рано или поздно его остановят Силы обороны Украины.

К продолжающимся переговорам мы подготовились хорошо: цена войны для кремля растет с каждым днем. Усилия оккупантов разбиваются о стену наших дронов. Независимо от хода нынешнего переговорного трека мы уже готовимся к следующему: наращиваем возможности и масштабируем успех. Это видит весь мир. Видит – и восхищается украинцами, помогает нам. А мы продолжаем борьбу. Слава Украине!

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Источник:Фейсбук Юрия Федоренко
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