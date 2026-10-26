Путин потребует сократить присутствие НАТО до границ 1997 года на переговорах по Украине: The Telegraph раскрыл план Кремля

Россия планирует использовать новый раунд мирных переговоров по Украине, чтобы добиться уступок, которые ослабят обороноспособность НАТО. В частности, российский диктатор Владимир Путин, вероятно, потребует сократить военное присутствие Альянса в Европе до уровня 1997 года, то есть до начала его расширения на восток.

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Об этом сообщает The Telegraph. По данным издания, именно с этой целью Москва настаивает на привлечении европейских государств к переговорам между Украиной, США и Россией.

Какие требования готовит Кремль

Помощник российского диктатора по вопросам внешней политики Юрий Ушаков заявил, что участие Европы необходимо для достижения договоренностей о завершении войны. В то же время дипломатические источники утверждают, что истинная цель Кремля – добиться уступок в вопросе расширения НАТО, которое Путин неоднократно называл первопричиной войны.

По информации издания, российский диктатор, вероятнее всего, потребует возвращения военного присутствия Альянса к уровню 1997 года, когда бывшие страны Восточного блока еще не начали вступать в НАТО.

Фактически это может означать вывод войск Альянса из Польши, Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии, которая присоединилась к НАТО в 2023 году. Все пять государств имеют общую границу с Россией.

Ранее Кремль уже намекал на готовность Путина к компромиссам по другим вопросам при условии выполнения его ключевых требований. В то же время эти требования фактически предусматривают лишение Украины суверенитета и сворачивание расширения НАТО на восток.

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Что известно о новом раунде переговоров

На прошлой неделе Россия согласилась провести в следующем месяце в Абу-Даби технические трехсторонние переговоры после длительной паузы в дипломатическом процессе при посредничестве США.

Впрочем, сам Ушаков не ожидает от встречи существенного прогресса. В интервью российским государственным СМИ он назвал предстоящие переговоры пробным раундом.

Предыдущие попытки добиться прекращения огня завершились безрезультатно из-за территориальных требований Москвы. В частности, Путин продолжает настаивать, чтобы президент Украины Владимир Зеленский согласился передать России те районы Донбасса, которые оккупационная армия до сих пор не смогла захватить.

Главные истории дня

В Кремле убеждены, что президент США Дональд Трамп фактически согласился на такую уступку от имени Киева во время встречи с Путиным на Аляске в прошлом году.

Ушаков признал, что надежды Москвы на способность Вашингтона заставить Украину выполнить эти требования не оправдались.

"Ранее, после Анкориджа, казалось, что американская администрация сможет что-то продиктовать и заставить Киев подчиниться. Но пока это не очень получилось", – заявил он.

По словам представителя Кремля, России недостаточно договариваться только с Украиной, поскольку необходимо вести переговоры со всей Европой, которая поддерживает Киев.

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Какова позиция Европы

Украинские и европейские чиновники согласились, что во время встречи в Абу-Даби можно обсудить более широкий контекст послевоенных договоренностей о безопасности в Европе.

Соответствующее предложение передал спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время трехчасовой встречи с Путиным в Санкт-Петербурге на прошлой неделе.

Как отмечает The Telegraph, несмотря на пессимистичные заявления Кремля о перспективах прекращения огня, вернуть Путина за стол переговоров, похоже, помогли предложение обсудить его требования и решение Вашингтона отменить санкционные ограничения на экспорт российского топлива.

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В то же время высокопоставленные европейские источники подчеркивают, что позиция Европы в отношении российских ультиматумов остается неизменной.

"Наша позиция остается такой же, как и в январе 2022 года", – заявил один из европейских чиновников.

Речь идет о письме, которое тогдашний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг направил Москве накануне полномасштабного российского вторжения в Украину.

Тогда Путин утверждал, что выполнение его требований якобы позволит избежать войны. Однако, хотя НАТО согласилось обсудить обеспокоенность Москвы, Альянс категорически отверг требования о выводе войск и ядерного вооружения из бывших советских государств.

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Напомним, в Кремле заявили о готовности возобновить трехсторонние переговоры по Украине во второй декаде ноября. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, одной из главных тем будущей встречи должно стать создание системы безопасности для Украины и России после окончания войны.

Как писал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский рассказал о переговорах в Осло по гарантиям безопасности для Украины. По его словам, Киев может получить гарантии по принципу статьи 5 НАТО, которая предусматривает коллективную защиту в случае нападения на одного из участников Альянса.