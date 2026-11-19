Диктатор РФ Владимир Путин пригрозил Украине новыми ударами в ответ на атаку на Крымский мост. Кроме того, глава России отметил, что они будут значительно болезненнее. Также мост якобы является исключительно мирным объектом, который давно не используют для перевозки военной техники и боеприпасов.

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Россия будет выбирать способ реагирования на украинские удары, а не искать договоренностей по этой ситуации. О заявлениях российского диктатора сообщают российские пропагандистские СМИ.

Комментируя перспективы завершения войны, Путин заявил, что Россия якобы не заинтересована в продолжении боевых действий, однако переложил ответственность за достижение мира на Украину.

"У России нет никакого желания продолжать вооруженный конфликт в Украине, но дело за Украиной", – заявил он.

Также российский президент высказался о возможных договоренностях с Киевом. Препятствий для их достижения якобы нет, если украинская и европейская стороны согласятся с позицией Москвы.

"Когда осознают реалии, тогда и компромиссы будут возможны", – сказал Путин.

Отдельно диктатор остановился на атаке на Крымский мост. Он заявил, что ранее обсуждалась возможность частичного прекращения огня, однако после ударов по сооружению Россия якобы не намерена договариваться.

Путин пригрозил Украине ответом, который будет значительно болезненнее предыдущих ударов. Конкретных целей или сроков возможных атак он не назвал.

В то же время российский президент заверил, что Крымский мост восстановят. Он назвал сооружение "исключительно мирным объектом" и утверждал, что его давно не используют для перевозки военной техники и боеприпасов.

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Однако этот мост Россия незаконно построила после оккупации Крыма в 2014 году. Сооружение соединяет оккупированный полуостров с территорией РФ и имеет важное логистическое значение для российских оккупационных сил.

Кроме того, Путин снова озвучил российскую пропагандистскую версию причин войны, безосновательно обвинив Украину в ее начале.

"Именно киевский режим начал войну на Юго-Востоке Украины, а Россия пытается ее закончить", – заявил диктатор.

Он также утверждал, что Россия якобы восемь лет пыталась урегулировать ситуацию в Украине, а жители Донбасса провозгласили независимость в соответствии с Уставом ООН.

Главные истории дня

Оценивая переговоры с Трампом и Си Цзиньпином, Путин назвал встречу "удачной" и предложил продолжить диалог в трехстороннем формате. Также, по мнению диктатора, американский президент якобы искренне стремится завершить войну и наладить сотрудничество с Россией.

Что касается переговоров в Анкоридже, российский диктатор утверждал, что согласился на предложенный США компромисс, однако Киев и европейские страны якобы отказались его принять.

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