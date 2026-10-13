Тактика откровенного террора, которую Россия систематически применяет в последние месяцы, свидетельствует об окончательной утрате Кремлем связи с реальностью. Звериная ненависть, которую украинцы испытывают из-за спланированных атак России на гражданскую инфраструктуру, жилые дома, склады книг, продовольствия и медикаментов, учебные заведения и больницы, не имеет никакого рационального объяснения. Поэтому пора понять: после появления клинических симптомов бешенства специфического лечения от этой болезни не существует, она на 100% смертельна. Однако до начала развития симптомов ее можно полностью предотвратить с помощью экстренной вакцинации. Кажется, мы находимся именно на этом этапе, и здесь важно слово "экстренной".

Видео дня

Четыре года и восемь месяцев войны за право существовать и быть свободными принесли столько опыта и озарений, что хватило бы на несколько поколений. Некоторые уроки были усвоены, и это подтверждается успешными операциями на земле и в воздухе; некоторые – проигнорированы, о чем свидетельствуют три правительства, три главнокомандующих ВСУ и пять министров обороны; некоторые еще продолжаются, и сигнал на перерыв прозвучит неизвестно когда. Пока что тщетны надежды на появление супероружия для адекватного ответа врагу, если мы собираемся побеждать на поле боя; на общественный диалог о переговорной позиции Украины, если мы собираемся завершить войну переговорами; на введение режима кризисного управления, если мы осознаем смертельную опасность потери мостов, важнейшей критической инфраструктуры, логистики и производственной базы. Однако один из выводов все же можно сделать: шансы победить Россию без радикального изменения форм и методов ведения войны неуклонно смещаются в категорию невозможного. Горизонтальная организация украинского общества, проявившего невероятную жизнестойкость и способность адаптироваться к невыносимым условиям жизни, уже давно должна была превратиться в системную организацию сопротивления. Мы же пытаемся победить Россию саммитами и мемами, противопоставляя системе – хаос, циничным профессиональным убийцам – мотивированных, но любителей, целенаправленной пропаганде – хайп и видеоролики. Саммитами Россию не победить.

Пока новейшие отечественные гуру завораживают слушателей перспективами "армии роботов", Тайвань за год – с 2024 по 2025 – увеличил экспорт дронов в 35 раз, и в этом году еще утроит показатели по сравнению с прошлым. На недавней выставке в польском городе Кельце более 30 украинских производителей представляли свои дроны. Широкий спектр проверенной в боях продукции вызвал большой интерес. Польша и Чехия уже второй год занимают лидирующие позиции по закупкам дронов. Только не в Украине, а на Тайване. Три четверти всех тайваньских дронов различных модификаций закупают наши надежные партнеры на десятки миллионов долларов. Среди других крупных импортеров тайваньской продукции – Саудовская Аравия и США. Эксперты отмечают, что причиной интереса европейских компаний к продукции Тайваня является поиск альтернативы китайским компонентам. Тайвань также работает над реактивными дронами, и есть уверенность, что они вот-вот появятся на рынке. Информация о производителях, объемах экспорта и контрактах является открытой, с ней можно ознакомиться на сайте Минфина Тайваня и информационных ресурсах компаний.

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Чтобы пережить эту, а может, и следующую зиму, стоит надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Кризисный менеджмент означает умение предвидеть и действовать на опережение. Жестокие нападения на мирных жителей, недавно произошедшие в Прилуках и Краматорске, в очередной раз доказывают, что те, кто почувствовал привкус крови, останавливаться не собираются. Все более откровенные провокации против Болгарии, Латвии, Польши подтверждают усугубление ситуации. Более того, подобные действия свидетельствуют об ощущении безнаказанности в ожидании политических перемен, которые уже в обозримом будущем могут произойти в Германии, Франции, Италии, Польше. Россия с удовольствием наблюдает, как Польша и Румыния в начале октября отказались увеличивать транзит и пропускную способность для экспорта украинского зерна, сославшись на защиту интересов собственных фермеров и перегруженность транспортной инфраструктуры. Между тем экспорт зерна остается для Украины едва ли не единственным источником экспортных поступлений. Венгрия с трудом согласилась на разблокирование двух переговорных глав, касающихся вступления Украины в ЕС. На этом пути нас еще ждет много сюрпризов именно со стороны наших дорогих соседей.

Главные истории дня

В начале июля Всемирный банк в очередной раз обнародовал рейтинг стран по уровню валового национального дохода на душу населения. Россия попала в категорию стран с высоким уровнем доходов (более 14 375 долларов на душу населения) вместе с членами "семерки". Россия обошла даже Китай. Поэтому не стоит удивляться, когда самодовольный Путин на различных своих форумах говорит о том, что в России все очень хорошо и СВО идет по плану. Россия демонстрирует способность обходить санкции и переживать уничтожение нефтегазовой инфраструктуры. Нам кажется, что преступления против человечности, грубые атаки на гражданские объекты должны вызывать у других стран возмущение, а они вызывают страх. Те, кто может стать его следующей целью, готовятся к сопротивлению, но большинство пытается избежать обострения. В диалоге "Государство" Платон обосновывал монополию правителей на "благородную ложь" ради сохранения порядка и единства общества. Суть его концепции заключалась в праве правителей обманывать граждан, уподобляясь врачам, которые дают пациентам лекарства. Обычным людям было строго запрещено лгать правителям, поскольку это разрушило бы государственный строй и привело к хаосу. Вопрос, который как будто висит в воздухе: имеют ли правители право лгать самим себе? Но большинство наших партнеров вряд ли дадут на него ответ.

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