Путин осознал ошибку вторжения в Украину, но не готов её признать и мечтает о победе, — бывший премьер РФ Касьянов

Российский диктатор Владимир Путин осознает ошибочность решения о начале полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, но не готов это признать. В то же время глава Кремля убежден, что побеждает в войне на изнурение и может продолжать боевые действия, не идя на уступки.

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Такую оценку высказал бывший премьер-министр России Михаил Касьянов в интервью AFP. Издание опубликовало материал после выступления Касьянова на конференции в Париже, организованной ассоциацией "Russie-Libertes" для россиян в эмиграции, выступающих против Путина.

Касьянов, возглавлявший правительство России в 2000–2004 годах, пояснил, что решение о вторжении стало следствием ошибочной оценки ситуации в Украине. По словам экс-премьера, российский лидер поверил докладам своих спецслужб о том, что Украина слаба.

В то же время Касьянов не уверен, что война закончится в следующем году. По его мнению, Путину придают уверенности высокие цены на нефть, вызванные конфликтом между США и Ираном, а также разногласия между Соединенными Штатами и Европой относительно того, как действовать в отношениях с Кремлем по вопросу Украины.

"Путин, конечно, потирает руки от удовольствия", — сказал экс-премьер РФ.

Касьянов также предупредил, что предстоящая зима может оказаться особенно тяжелой для Украины. Он призвал западные страны оказывать "психологическое давление на Кремль" — демонстрировать единство и срочно поставлять Киеву ракеты-перехватчики для систем Patriot, необходимые для защиты украинского неба от усиливающихся российских ударов по гражданской инфраструктуре.

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В то же время Касьянов, поддерживающий контакты с некоторыми представителями российской правящей элиты, отметил, что там царит страх. По его словам, подавляющее большинство хочет завершения войны, однако представления о том, каким должен быть ее финал, расходятся.

"Разница заключается в том, какого исхода люди хотят: одни хотят, чтобы война закончилась победой, некоторые — поражением Путина, а другие просто хотят, чтобы она прекратилась, независимо от результата", — пояснил бывший премьер-министр РФ.

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В то же время среди рядовых россиян Касьянов не видит оснований для восстания, несмотря на рост военных потерь и цен на продукты. Он объяснил это тем, что россияне на протяжении последних 30 лет жили в условиях высокой инфляции и привыкли это терпеть.

По оценке Касьянова, новая волна масштабной военной мобилизации может спровоцировать уличные протесты.

Говоря о ситуации в российском обществе, экс-премьер отметил, что за последние несколько лет Россия стала "практически тоталитарной". По его словам, в стране царят фатализм, враждебность друг к другу и серьёзная напряжённость, а люди всё больше замыкаются в своих семьях.

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После того как Путин освободил его от должности премьера, Касьянов присоединился к оппозиции и стал одним из самых громких критиков Кремля. В 2022 году он уехал из России и сейчас живет в эмиграции в Риге. В 2023 году Москва внесла его в реестр "иностранных агентов" — термин, который перекликается с советским определением "враг народа".

Касьянов также упомянул о том, что начало и продолжительность войны стали для него шоком. В 2022 году он говорил AFP, что боевые действия могут длиться около двух лет.

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В то же время Путин, которому в среду исполнится 74 года, продолжает настаивать, что миллионы россиян поддерживают войну. В прошлом месяце его правящая партия получила рекордное большинство на выборах, которые критики назвали жестко контролируемыми, а сам глава Кремля представил этот результат как поддержку продолжения боевых действий.

Экс-премьер также прокомментировал заявление Путина, который в четверг сказал, что Россия рассмотрит возможность применения "всех видов оружия", если будет атакован её эксклав Калининград. Касьянов призвал западные страны не поддаваться воинственной риторике российского лидера.

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"Самая большая ошибка Запада и европейцев заключается в том, что они слишком боятся Путина. Он не так силен, как кажется", — сказал политик во время выступления в Париже.

По мнению Касьянова, Путин больше боится ядерной кнопки, чем многие европейцы. В то же время глава Кремля, как считает экс-премьер, хочет, чтобы иностранцы считали его психопатом, хотя на самом деле он является "очень расчетливым циником".

"И он повышает ставки в этой игре", – добавил Касьянов.

По оценке политика, усиливая "гибридные атаки", Путин провоцирует Запад на меры, которые затем может использовать в своих интересах.

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"Он провокатор. Единственный способ действий, который он понимает, — тот, которому его научили в академии КГБ. Он сам мне это говорил", — заявил экс-премьер.

В то же время Касьянов не считает, что Путин готовится к открытой войне с Европой.

"Путин хочет уважения. Он хочет заставить всю Европу оказать ему это уважение", — сказал политик.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что большинство стран ЕС выразили готовность присоединиться к соглашению о создании Специального трибунала по делу о преступлении агрессии России против Украины. По словам еврокомиссара по вопросам юстиции Майка Макграта, пока этого не сделали только Болгария, Венгрия и Словакия.

Всего к соглашению намерены присоединиться 38 стран и Европейский Союз. В то же время потенциальные участники хотят заранее знать, во сколько обойдется работа трибунала и какие меры безопасности будут предусмотрены для его деятельности.