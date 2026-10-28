Путин в разговоре со Стуббом и Стере подал "сигнал" о планах на Украину: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями

Российский диктатор Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. В разговоре он вновь озвучил привычный набор кремлевских прихотей и потребовал отдать ему Донбасс и предоставить России право решать, кто может вступать в НАТО.

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Все эти требования Путин назвал "коренными причинами" агрессии против Украины, их "решение", по версии диктатора, должно стать "предварительным условием" для любых мирных переговоров. Информацию о переговорах проанализировали в Институте изучения войны (ISW)

Путин выдал весь список прихотей Кремля

В разговоре со Стуббом и Стере 27 октября Путин повторил давние требования Кремля к Украине. Не забыл он и об утверждении Москвы о том, что одной из "коренных причин" неспровоцированной полномасштабной агрессии против Украины якобы является расширение НАТО за последние десятилетия.

Все эти "коренные причины", по словам кремлевского диктатора, должны быть урегулированы до того, как Москва согласится на какие-либо мирные переговоры.

Этот телефонный разговор стал первым прямым контактом Стубба с Путиным с момента назначения на пост президента Финляндии в 2024 году, первым контактом Стере с кремлевским диктатором с момента назначения на пост премьер-министра Норвегии в 2021 году и первым прямым контактом Путина с европейскими лидерами с момента встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо 9 мая.

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Стере заявил, что разговор планировался на 20 минут, но длился 90 минут.

Во время разговора, отмечают в ISW, Путин поделился со Стуббом и Стере своей оценкой ситуации на фронте в Украине и долго рассказывал о "коренных причинах" войны. Этим словосочетанием Кремль называет весь комплекс своих максималистских требований – от установления марионеточной власти в Украине до "ретроградного членства" государств НАТО, присоединившихся к Альянсу после 1997 года. Последним, объясняют аналитики, он фактически замахнулся на получение РФ права вето в отношении внутренней политики НАТО и ограничения суверенитета многих европейских государств, которые решают присоединиться к альянсам.

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Путин также, как сообщается, сказал Стуббу и Стере, что мирное соглашение должно учитывать "реалии на земле". Это еще одна риторическая фраза, за которой Россия скрывает требования признать оккупированные украинские территории частью РФ до прекращения огня или заключения мирного соглашения.

"Источник, близкий к Кремлю, утверждает, что заявление Путина о "реалиях на земле" означает, что Россия не пойдет на компромисс относительно своей цели – захвата всего Донбасса. Путин неоднократно излагал требования России, которые выходят далеко за пределы украинского пояса укреплений и Донецкой области и могут включать всю территорию Украины", – пояснили в ISW.

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Аналитики добавили, что Стубб, Стере и Путин также обсудили обеспечение "безопасности и стабильности" в Балтийском море и Северной Европе. Европейские политики, вероятно, также поднимали вопрос об участившихся вторжениях российских беспилотников в воздушное пространство НАТО, диверсионных атаках и других действиях, являющихся частью российской кампании "нулевой фазы" по созданию информационных и психологических условий для будущего конфликта с НАТО. Вероятно, они пытались сдержать дальнейшие злонамеренные действия России.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 27 октября, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Говорили о войне России против Украины и дипломатических усилиях для ее прекращения.

Инициатива проведения переговоров исходила от финской и норвежской сторон и осуществлялась по согласованию с Украиной.