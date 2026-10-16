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"Путин будет прислушиваться к Америке": Зеленский объяснил, при каком условии Россия согласится на мир. Видео

Катя ПомазанКатя Помазан
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"Путин будет прислушиваться к Америке": Зеленский объяснил, при каком условии Россия согласится на мир. Видео
Президент Украины. Источник: Скриншот из видео.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединённые Штаты могут повлиять на решение российского диктатора Владимира Путина о прекращении войны. Для этого Вашингтон должен усилить давление на Кремль и дать понять, что продолжение агрессии не принесёт России денег.

Об этом Зеленский сказал в обращении к участникам заседания Европейского совета в Брюсселе. Видеозапись выступления глава государства опубликовал в своем Telegram-канале.

Зеленский подчеркнул, что для достижения мира важно сохранять единство между Европой и Соединенными Штатами. Он выразил благодарность всем, кто прилагает усилия для того, чтобы трансатлантические отношения оставались крепкими, несмотря на сложности во взаимодействии между союзниками.

В Америке много людей, которые поддерживают Украину и стремятся к её победе. Он убеждён, что значительная часть американского общества по-прежнему разделяет ценности свободы и готова поддерживать европейских партнёров.

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"В Америке так много добрых людей, которые искренне хотят, чтобы зло потерпело поражение, а Украина выстояла", — отметил глава государства.

Он также провел параллели с историческими событиями, в частности с высадкой союзников в Нормандии во время Второй мировой войны и победой Запада в Холодной войне. Люди, поддерживающие свободу и демократию, стремятся видеть Соединенные Штаты союзником Европы, а не стороной, которая пытается ее разделить или унизить.

Отдельно Зеленский подчеркнул необходимость усиления давления на Россию, чтобы заставить Кремль пересмотреть свою позицию в отношении войны против Украины. Москва должна осознать, что продолжение агрессии будет иметь для нее экономические последствия.

"Путин будет прислушиваться к Америке, если Америка действительно усилит давление на него и четко даст понять одно: либо он выбирает мир, либо больше не получит денег на свою войну", — заявил президент.

Владимир Зеленский также выразил убеждение, что американский народ в конечном итоге сам определит свое отношение к будущим отношениям с Европой и поддержке Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 15 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель, где примет участие в заседании Европейского совета и проведет ряд встреч с международными партнерами. Глава государства подчеркнул, что для завершения войны необходимы более решительные действия против России и дальнейшая военная помощь Украине.

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