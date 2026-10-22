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Путин расценивает мирные планы Трампа как шанс на победу: в CNN раскрыли, какую "игру" ведет Кремль

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read3 мин
1,5 т.
Путин расценивает мирные планы Трампа как шанс на победу: в CNN раскрыли, какую "игру" ведет Кремль
Дональд Трамп и Владимир Путин

Российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует готовности идти на уступки ради завершения войны против Украины, несмотря на усилия президента США Дональда Трампа договориться о мире. В то же время Кремль использует перспективу масштабных экономических соглашений с Вашингтоном, чтобы продвигать собственные интересы.

Об этом говорится в аналитической статье CNN. Издание проанализировало переговоры главы Кремля со специальным представителем Трампа Стивом Уиткоффом, которые состоялись в Санкт-Петербурге, и объяснило, почему подходы Москвы и Вашингтона к завершению войны различаются.

Как отмечает CNN, усилия администрации Трампа осложняет непонимание истинных намерений Кремля. Американский лидер рассчитывает, что прекращение боевых действий откроет путь к отмене санкций против России и заключению выгодных торговых соглашений. Однако российский лидер, похоже, не готов отказываться от заявленных целей войны даже ради дополнительных экономических выгод.

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Среди требований Кремля – установление контроля над всем Донбассом и возможность влиять на будущие договоренности Украины в сфере безопасности.

Во время встречи со Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге российский диктатор поинтересовался результатами переговоров, которые накануне состоялись в Норвегии с участием представителей США, Европы и НАТО и президента Украины Владимира Зеленского. Там обсуждали возможные новые предложения по мирному урегулированию, в частности экономические стимулы для Москвы.

Позднее высокопоставленный помощник главы Кремля подтвердил, что Уиткофф доложил ему о ходе этих обсуждений. В то же время он заявил, что в этих предложениях было мало того, что могло бы помочь урегулировать войну.

Экономические предложения и уступки Вашингтона

Как отмечает CNN, в Белом доме могли рассчитывать, что Москва станет более склонной к компромиссам после того, как на прошлой неделе Дональд Трамп ослабил санкционные ограничения на экспорт российского дизельного топлива. Это решение должно было помочь снизить цены на топливо в США в преддверии промежуточных выборов, но одновременно принесло России значительную экономическую выгоду.

Позже Трамп объявил об энергетическом перемирии, которое предусматривало прекращение украинских ударов беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам. Однако договоренность не удалось реализовать.

На фоне взаимных обвинений, отразившихся на обмене разведывательной информацией между США и Украиной, американский лидер также призвал сменить украинское руководство.

В Кремле воспринимают эти шаги не как повод для уступок, а как доказательство того, что стратегия Москвы в отношениях с Вашингтоном дает результаты. Как отмечает CNN, российский диктатор понимает, что мотивирует Трампа, и пытается привлечь его внимание перспективой масштабных экономических сделок.

Во время переговоров в Санкт-Петербурге Путин положительно отозвался о договоренностях по российскому дизельному топливу. Кроме того, он предположил, что Москва может увеличить поставки удобрений в США.

О других возможных направлениях сотрудничества рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который является одним из ключевых посредников Кремля в контактах с администрацией Трампа.

"Мы также обсуждаем различные проекты, в том числе центры обработки данных, проекты в энергетической сфере и сотрудничество в области энергетики", – сказал он после трехчасовых переговоров.

Кремль использует не только экономические стимулы

Москва пытается заручиться расположением Белого дома не только с помощью выгодных экономических предложений, но и другими шагами, отмечает CNN.

Накануне встречи со Стивом Уиткоффом российский диктатор освободил 74-летнего гражданина США Стивена Хаббарда, которого захватили в Украине в 2022 году, в начале полномасштабного вторжения России. На фоне этого решения спецпредставитель Трампа назвал Путина гуманистом, что вызвало волну возмущения в сети.

По сообщениям, уроженец штата Мичиган Хаббард имел серьезные проблемы со здоровьем на протяжении четырех лет заключения в отдаленной российской исправительной колонии.

В Белом доме его освобождение представили как свидетельство умения Трампа договариваться и готовности главы Кремля идти ему навстречу. Американский президент утверждал, что США не пришлось ничего давать России взамен.

Однако, как отмечает CNN, вряд ли бывший офицер КГБ Путин расценивает освобождение американца как уступку Трампу.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Дональд Трамп заявил, будто российский диктатор Владимир Путин стремится заключить мирное соглашение с Украиной. По словам американского лидера, стороны уже обсуждали такую возможность.

В то же время Трамп обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нежелании договариваться, утверждая, что достичь мира можно было уже не раз. Кроме того, он похвалил Путина за якобы стремление обеспечить мир дешевой нефтью.

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