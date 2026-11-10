Путин рассчитывает ослабить Украину ударами по инфраструктуре и связать гарантии безопасности с территориальными уступками – FT

Кремлевский диктатор Владимир Путин рассчитывает использовать зимний период для ослабления Украины с помощью масштабных ударов по инфраструктуре. В то же время Кремль готов связывать будущие гарантии безопасности с территориальными уступками Киева.

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На этом фоне во вторник в Абу-Даби должны состояться первые с февраля трехсторонние переговоры представителей Украины, США и России. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на американских чиновников и людей, знакомых со взглядами Путина.

О чем будут говорить Украина, США и Россия в Абу-Даби

Двухдневные переговоры должны быть посвящены послевоенным мерам безопасности для России и Украины, а также территориальным вопросам на востоке Украины. Американские чиновники заявили, что Вашингтон считает одновременное обсуждение обоих направлений необходимым для прекращения войны.

Встреча станет продолжением дипломатических контактов, состоявшихся в прошлом месяце. По словам представителей США, Вашингтон ежедневно поддерживает связь с Киевом и Москвой.

В то же время надежды на быстрый прорыв остаются низкими. Путин, как отмечает издание, практически не демонстрирует готовности завершить войну, которая идет уже пятый год.

Один из американских чиновников сообщил, что администрация Дональда Трампа хочет убедить Россию согласиться на многосторонние переговоры с участием европейских представителей.

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"Мы твердо убеждены, что на данном этапе, чтобы положить конец войне, Европе действительно необходимо быть за столом переговоров", – заявил он.

Почему Европа настаивает на участии в переговорах

Стремление Вашингтона привлечь европейские страны к переговорному процессу может успокоить европейские столицы. На прошлой неделе предложение администрации Трампа создать новую европейскую "рамочную программу" в сфере безопасности, согласованную с Москвой, вызвало обеспокоенность в Европе.

Европейские правительства настаивали, что должны участвовать в таких переговорах, а урегулирование ситуации в Украине должно быть их предварительным условием.

Главные истории дня

Перед встречей во вторник специальный посланник президента США Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер должны были провести консультации с представителями Украины, ЕС и НАТО, а также Германии, Франции, Великобритании и Италии.

На прошлой неделе Трамп заявил, что надеется достичь с Россией "большой и прекрасной сделки", которая будет далеко выходить за рамки Украины.

Европейские дипломаты, несмотря на скептицизм относительно возможности прорыва в Абу-Даби, считают важным оставаться вовлеченными в процесс. Это необходимо как для поддержки Украины, так и для того, чтобы более широкие вопросы европейской безопасности не решались без участия Европы.

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США обсуждают гарантии безопасности для Украины

По словам американского чиновника, администрация Трампа обратилась к Москве с вопросом, будет ли она возражать против предоставления Украине гарантий безопасности со стороны Вашингтона, аналогичных статье 5 НАТО. Речь идет о положении Альянса о коллективной обороне. США также интересовались отношением России к возможному предоставлению подобных гарантий самим НАТО.

В то же время окончательное решение о характере американских гарантий безопасности будет зависеть от президента Дональда Трампа.

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Россия заявила, что приветствует переход к обсуждению будущих послевоенных гарантий безопасности. Однако других признаков готовности Путина к уступкам пока не демонстрирует.

Путин хочет использовать зиму для ударов по украинской инфраструктуре

По словам людей, знакомых со взглядами российского президента, Путин считает эту зиму благоприятным моментом для ослабления Украины. Для этого он рассчитывает провести масштабную кампанию авиаударов по украинской инфраструктуре.

Кроме того, по информации собеседников издания, российский лидер требует вывода украинских войск из контролируемых Киевом районов прифронтовой зоны Донбасса в качестве предварительного условия прекращения огня.

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Также Путин готов связать любые будущие гарантии безопасности с дальнейшими территориальными уступками со стороны Украины.

Президент Владимир Зеленский, со своей стороны, заявил, что обсуждение территориальных вопросов возможно только во время встречи лидеров.

Высокопоставленные украинские чиновники не возлагают больших надежд на переговоры в Абу-Даби. Они повторяют предупреждение Зеленского о том, что Москва настроена продолжать боевые действия, а не искать пути урегулирования.

Что заявили Лавров и Умеров перед встречей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник заявил, что переговоры будут посвящены "согласованию принципов, которые будут утверждены после завершения переговоров о полном урегулировании".

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Один из ведущих украинских переговорщиков Рустем Умеров сообщил, что Киев планирует провести в Абу-Даби отдельные координационные встречи с европейскими партнерами.

По его словам, это необходимо для согласования позиций и общего понимания дальнейших шагов переговорного процесса. Умеров также подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы обеспечить участие Европы в дипломатических усилиях по завершению российской войны.

В то же время Россия дала понять, что не планирует напрямую встречаться с европейскими представителями в Абу-Даби.

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"Американцы и украинцы имеют свои каналы связи с европейцами и, похоже, уже создают собственный координационный механизм. Но это трехсторонние переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США", – заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Европа предлагает вернуться к механизмам времен холодной войны

Европейские официальные лица заявили о готовности обсуждать восстановление механизмов предотвращения конфликтов, которые действовали во времена холодной войны.

Среди возможных вариантов называют Договор по открытому небу, который позволял США и СССР вести наблюдение за военными объектами друг друга, а также договоры об ограничении размещения отдельных типов ракет.

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Джаред Кушнер в понедельник сообщил в социальных сетях, что обсуждение европейских договоренностей в сфере безопасности будет сосредоточено на более тесных консультациях, надежной коммуникации во время кризисов, большей прозрачности военных действий и взаимных мерах по снижению риска эскалации.

Как сообщал OBOZ.UA, мирные переговоры с участием Украины, США и России стартовали в ОАЭ 10 ноября. Делегацию от Украины возглавил глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. Ключевыми вопросами станут гарантии безопасности, прекращение огня и шаги для завершения войны.