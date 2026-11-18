Состоялась встреча путина и Си.

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Перед встречей Путин заявил, что за последние три года экономика России выросла более чем на 10%. При этом государственный долг страны, по его словам, составляет около 17% ВВП – один из самых низких показателей в мире.

Он также отметил развитие цифровых технологий и заявил, что российские маркетплейсы входят в десятку крупнейших в мире.

Говоря о западных санкциях, Путин назвал Россию мировым рекордсменом по количеству введенных ограничений. По его мнению, Евросоюз не смог приспособиться к отказу от российского рынка и дешевых энергоресурсов. Из-за этого европейские страны теряют экономические позиции.

Путин также подчеркнул, что Россия сама не отказывалась от доллара и евро. Он считает, что западные страны, ограничившие использование этих валют, "наказали сами себя".

Кроме того, он сообщил, что с 1 января 2027 года на Дальнем Востоке заработает единая система льгот для инвесторов.

Владимир Путин и Си Цзиньпин провели встречу в китайском Шэньчжэне. Лидеры обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, мировую политику, торговлю и развитие туристических связей.

Путин заявил о единстве позиций Москвы и Пекина по вопросу формирования многополярного мира. По его словам, обе страны выступают за более справедливое мировое устройство и придерживаются конструктивной линии в международных отношениях, сообщает RTVI.

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В ходе переговоров Путин отметил, что российско-китайское сотрудничество продолжает развиваться. Он охарактеризовал динамику совместной работы как движение "по восходящей" и подчеркнул стабильность внешнеполитического взаимодействия двух государств.

Путин также выразил уверенность в росте товарооборота между странами по итогам 2026 года. Еще одной позитивной тенденцией он назвал увеличение числа туристов. Этому способствует безвизовый режим, введенный по инициативе китайской стороны.

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал переговоры с Путиным символичными. Он подчеркнул, что отношения двух стран имеют большие перспективы и не зависят от изменений мировой обстановки.

Главные истории дня

Си Цзиньпин также заявил о готовности Пекина совместно с Москвой содействовать процветанию Азиатско-Тихоокеанского региона. По его мнению, партнерство двух государств укрепляет стабильность во всем мире.

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