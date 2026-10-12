По крайней мере, на данный момент становится понятно, что такое "энергетическое перемирие" Трампа. Это отказ обеих стран наносить удары по предприятиям нефтеперерабатывающего комплекса. При том, что у нас их нет. Отказ наносить удары по энергетике – это уже следующий этап перемирия, который может начаться, если Россия согласится. Но если не согласится – это не отменяет, с точки зрения Трампа, того, что Украина не имеет права наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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Поэтому, когда Трамп призывает не нарушать объявленное им перемирие, он именно это имеет в виду: Украина не должна наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, иначе он будет шантажировать Украину прекращением помощи или просто прекратит ее.

Я думаю, что он сам до такой гениальной мысли бы не дошел. Для его стиля это слишком сложно. Я думаю, что эта идея была предложена Путиным и обсуждена во время последнего сердечного телефонного разговора, когда оба президента так и не могли положить трубки, потому что не могли налюбоваться красотой этой интриги.

Призыв Трампа к отставке Зеленского – часть этого плана. Ведь таким образом американский президент пытается надавить на коллегу и заставить его прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам России, угрожая не просто остановкой помощи, но и потерей власти. Это тоже мог придумать Путин, недаром же Кремль воспринял этот призыв с таким энтузиазмом.

О мотивах мы узнаем только после того, как будут созданы соответствующие следственные комиссии Конгресса или уже после окончания президентского срока Трампа. У меня есть подозрения, что они лежат в уголовной плоскости.

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