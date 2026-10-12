Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться

Блог

Виталий Портников
Виталий Портников

Журналист, публицист

Новости политики / Мнения
Time to read1 мин
icon 1,2 т.
Блог |

Путин придумал – Трамп озвучил? "Энергетическое перемирие" превращается в ловушку для Украины

Путин придумал – Трамп озвучил? "Энергетическое перемирие" превращается в ловушку для Украины
Владимир Путин

По крайней мере, на данный момент становится понятно, что такое "энергетическое перемирие" Трампа. Это отказ обеих стран наносить удары по предприятиям нефтеперерабатывающего комплекса. При том, что у нас их нет. Отказ наносить удары по энергетике – это уже следующий этап перемирия, который может начаться, если Россия согласится. Но если не согласится – это не отменяет, с точки зрения Трампа, того, что Украина не имеет права наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Поэтому, когда Трамп призывает не нарушать объявленное им перемирие, он именно это имеет в виду: Украина не должна наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, иначе он будет шантажировать Украину прекращением помощи или просто прекратит ее.

Я думаю, что он сам до такой гениальной мысли бы не дошел. Для его стиля это слишком сложно. Я думаю, что эта идея была предложена Путиным и обсуждена во время последнего сердечного телефонного разговора, когда оба президента так и не могли положить трубки, потому что не могли налюбоваться красотой этой интриги.

Читайте также
Иван ШавловИван Шавлов
icon 49,3 т.
Президентские выборы во Франции – шанс для Украины
icon 49,3 т.
Президентские выборы во Франции – шанс для Украины
Вадим ДенисенкоВадим Денисенко
icon 11,1 т.
Трамп хочет российский дизель, Путин – новые уступки: что на самом деле стоит за угрозой конфликта с США
icon 11,1 т.
Трамп хочет российский дизель, Путин – новые уступки: что на самом деле стоит за угрозой конфликта с США
Остап ЯрышОстап Ярыш
icon 9,6 т.
"Ты за Америку или за Украину?": на FOX News напомнили, кто начал войну
icon 9,6 т.
"Ты за Америку или за Украину?": на FOX News напомнили, кто начал войну

Призыв Трампа к отставке Зеленского – часть этого плана. Ведь таким образом американский президент пытается надавить на коллегу и заставить его прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам России, угрожая не просто остановкой помощи, но и потерей власти. Это тоже мог придумать Путин, недаром же Кремль воспринял этот призыв с таким энтузиазмом.

О мотивах мы узнаем только после того, как будут созданы соответствующие следственные комиссии Конгресса или уже после окончания президентского срока Трампа. У меня есть подозрения, что они лежат в уголовной плоскости.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Фейсбук Виталия Портникова
Похожие темы
Война в УкраинеЭнергетикаРоссия - страна-агрессорКремльНПЗДональд ТрампДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВладимир Путин
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться